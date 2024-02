Em Manaus, evento para gestores empresariais discute principais tendências do varejo em 2024

“Pós NRF — Líderes do Futuro” aponta as principais tendências e como elas podem ser adaptadas ao mercado amazonense

Manaus (AM) — Pelo segundo ano seguido, o encontro “Pós NRF — Líderes do Futuro” traz as últimas novidades do setor varejista, apresentadas durante a 114⁠ª edição da National Retail Federation (NRF) 2024, realizada durante os dias 14 e 16 de janeiro em Nova York, nos Estados Unidos e considerada o maior evento anual do segmento no mundo. O Pós NRF é promovido pelo Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo (IBVV) com a direção do empresário e especialista em varejo Marcelo Salum e neste ano, ocorre na quarta-feira (6), no Soberane Live + Work em Manaus, a partir das 17h.

Com o tema “Make It Matter – Faça valer à pena”, a NRF deste ano proporcionou debates a respeito de modelos de negócio, tecnologia aplicada ao varejo, sustentabilidade, experiência do consumidor, liderança aplicada partir da visão de CEO’s internacionais, entre outros assuntos.

Cerca de 40 mil pessoas estiveram presentes no evento, sendo os brasileiros, o segundo maior público, com aproximadamente 2700 participantes. Durante três dias, foram realizadas mais de 600 palestras, divididas em 8 palcos, para ocorrerem simultaneamente. E diante desse turbilhão de informações, os palestrantes Marcelo Salum e Marcello Napolitano, fundador da Collabtosell, marcaram presença e visitaram em torno de 100 expositores para identificar as principais tendências e como é possível adaptá-las ao mercado amazonense.

Marcelo Salum Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com Marcelo Salum, idealizador do Pós NRF e Mestre em Gestão da Competitividade pela FGV, o principal ganho desse “novo” encontro é, além de conectar gestores empresariais de Manaus, debater conteúdos que irão prepará-los para acompanhar as atualizações do mercado e ajudá-los a desenvolver os negócios de maneira mais estratégica.

“Há mais de 10 anos acompanho esse evento e foi minha 6⁠ª NRF presencial. Todos os anos, nós acreditamos que vamos beber da fonte, buscar o conhecimento a cerca do que há de mais significativo, relevante e importante no varejo. E, posteriormente, embalamos tudo isso e entregamos na nossa região o que vimos de melhor”, disse.

Cuidando da imagem pessoal

A programação conta com quatro palestras no total. Uma delas com o tema “O impacto da sua imagem na liderança” será ministrada por Ingrid Fraxe, perfiladora de estilos, mentora de mulheres e gestora emocional que há 2 anos tem contribuído para o desenvolvimento de lideranças empresariais por meio da construção de uma imagem pessoal de impacto.

“É por isso que a frase ‘sucesso é uma escolha’ faz tanto sentido nas palestras e consultorias que eu realizo. A primeira coisa que você precisa fazer para avançar é mudar a sua imagem, a sua mentalidade, suas metas e as estratégias para alcançar os seus objetivos para que você possa agir”, destacou.

Ingrid Fraxe e Samuel Souza Foto: Arquivo Pessoal

O varejo e a tecnologia

Outro convidado do Pós NRF é Samuel Souza, formado em Processos Gerenciais e fundador da agência digital InHouse. Por meio de um bate-papo intitulado “Talk: Aparecido, eu? Qual a hora certa de mostrar a cara nas redes?”, a intenção do profissional será ajudar os empreendedores a se conectarem com o mundo digital e mostra alternativas inteligentes que possam ser colocadas em prática.

“Meu foco de trabalho tem sido pessoas que querem aparecer nas redes sociais, empresas que querem aparecer de uma forma mais humanizada. Acredito que essa palestra vai eliminar todas as dúvidas e contribuir positivamente sobre o que é aparecer, porque aparecer, como aparecer e como gerar uma comunidade de pessoas que entendam, compreendem e sigam você pelo que é e não pelo que vende, gerando essa conexão e aí, sim, precisando de você como um solucionador de problemas”, explicou.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas virtualmente por meio do link: https://bit.ly/posNRF2024. Para mais informações, basta acessar as rede sociais @marcelo.salum ou @ibvv.br, ou entrar em contato através do número (92) 98590-4300. As vagas são limitadas.

Marcelo Salum

Marcelo Salum é empresário, CEO e fundador do Instituto Brasileiro de Vendas & Varejo — IBVV, com mais de 25 anos de experiência. Graduado em Marketing do Varejo. MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios — FGV. Mestre em Gestão da Competitividade – FGV. Palestrante, Conferencista, Expert do Varejo. Professor Universitário.

*Com informações da assessoria

