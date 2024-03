Sete homens estupram turista brasileira na Índia

Uma turista brasileira foi estuprada por sete homens na Índia, no estado de Jharkhand, nesta sexta-feira (1º). Segundo informações da polícia, todos os envolvidos foram identificados e três já foram presos.

Conforme informações do site The Print, a brasileira e seu companheiro, de origem espanhola, estavam atravessando o país de moto. O casal teria destino o Nepal, e parou na no distrito de Dumka para passar a noite de sexta-feira.

De acordo com declarações de autoridades, os suspeitos do crime são moradores do local.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o casal, que aparece com hematomas nos rostos, ainda afirmou que foi roubado pelo grupo.

“Aconteceu algo conosco que nós não desejamos para ninguém. Sete homens me estupraram, eles nos bateram e nos roubaram, apesar de não levarem muitas coisas porque o que eles queriam era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia. Isso aconteceu hoje à noite, aqui na Índia”, disse a brasileira.

A CNN procurou a embaixada do Brasil na Índia e o Itamaraty, mas até o momento não recebeu retorno.

