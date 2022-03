Morre baterista do Foo Fighters, aos 50 anos

O músico Taylor Hawkins, de 50 anos, baterista da banda Foo Fighters, que tocaria no festival Lollapalooza Brasil neste domingo, foi encontrado morto em Bogotá, na Colômbia.

A informação foi divulgada na madrugada deste sábado (26) pela própria banda nas redes sociais.

Segundo o site da revista colombiana Semana, as autoridades locais confirmaram da noite nesta sexta-feira que o músico foi encontrado sem vida em um hotel da capital colombiana. A polícia investiga a morte e já isolou o hotel.

O grupo tinha um show agendado na cidade para a noite desta sexta-feira, dentro do festival Estéreo Pìcnic. O evento anunciou que a banda cancelou sua turnê sul-americana.

“A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins”, diz comunicado divulgado pela banda.

“Seu espírito musical e sua risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua mulher, filhos e família. Pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil”, acrescenta a nota.

Hawkins passou a integrar o Foo Fighters em 1997, após a gravação do segundo álbum da banda, The Colour and the Shape, e depois de um atrito entre o vocalista Dave Grohl e o então baterista do grupo, William Goldsmith.

Anos depois, ele formou a banda Taylor Hawkins and the Coattail Riders, em que também cantava, além de tocar bateria.

*Com informações da DW

