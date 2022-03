Galvão Bueno deixa Globo após Copa do Mundo 2022

"Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!", escreveu o narrador nas redes sociais

Galvão Bueno afirmou nesta quinta-feira (24), que o jogo entre Brasil e Chile, às 20h30, pelas Eliminatórias da Copa, será a última partida que ele irá narrar da Seleção Brasileira, no estádio do Maracanã.

Com isso, o narrador indica que vai se aposentar de vez das transmissões da Seleção Canarinha após o Mundial do Catar. A Copa do Mundo acontece em novembro e dezembro deste ano.

“Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!“, escreveu ele em post nas redes sociais.

Galvão Bueno está na TV Globo desde 1981. Desde 2003 ele comanda o programa Bem, Amigos!, nas noites de segunda-feira do SporTV.

