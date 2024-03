Projeto de Lei propõe ‘Programa de Merenda Escolar Vegetariana’ nas escolas públicas do AM

Manaus (AM) – O deputado Daniel Almeida (Avante) apresentou Projeto de Lei que visa instituir diretrizes para a criação do “Programa Merenda Escolar Vegetariana” nas escolas públicas do Amazonas. Segundo a proposta, as escolas estaduais deverão disponibilizar no cardápio alimentação vegetariana elaborada por nutricionistas, destinada a alunos que optarem por essa modalidade alimentar.

O programa será uma opção aos estudantes, sendo necessário que os pais ou responsáveis formalizem essa escolha junto à direção da escola.

A iniciativa do parlamentar visa promover uma alimentação mais saudável e inclusiva nas escolas, oferecendo opções adequadas para aqueles que seguem a dieta vegetariana. O projeto tem o objetivo de garantir que os alunos tenham acesso a uma alimentação equilibrada e nutritiva, contribuindo para o seu desenvolvimento e bem-estar.

“Acredito na viabilidade do plano porque não resulta em aumento das despesas e, de fato, irá aprimorar a qualidade das alimentações fornecidas nas escolas, podendo incentivar mais famílias e estudantes a escolher opções alimentares mais saudáveis. Este projeto está alinhado com uma tendência observada. Além disso, não se trata de impor restrições, apenas será oferecida a oportunidade de escolha”, afirmou Almeida.

A proposta agora aguarda análise e discussão nas instâncias competentes, para que possa ser implementada e beneficiar os estudantes das escolas públicas do Amazonas.

Consciência ambiental e alternativas saudáveis

No Amazonas, a presença de vegetarianos tem crescido nos últimos anos, refletindo uma tendência global de aumento da conscientização sobre os impactos do consumo de carne no meio ambiente, na saúde e no bem-estar animal. A região amazônica, conhecida pela riqueza de frutas, legumes e vegetais naturais, oferece uma variedade de opções para uma dieta vegetariana equilibrada e saudável.

Alguns dos motivos que levam as pessoas a adotarem o vegetarianismo no Amazonas incluem preocupações com a preservação da Floresta Amazônica, o impacto da pecuária no desmatamento, a busca por uma alimentação mais saudável e a ética em relação aos animais. Além disso, a influência de movimentos e tendências culturais, como o veganismo e o vegetarianismo, também contribuem para a popularidade dessas práticas na região.

*Com informações da assessoria

