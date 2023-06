Restaurantes de Manaus investem em opções vegetarianas e veganas para conquistar turistas

Manaus (AM) – Alimentação é também um estilo de vida. Pensando em conquistar o paladar dos mais diversos turistas, restaurantes do Amazonas incluem pratos vegetarianos e veganos com o toque amazonense no cardápio.

Extrair o sabor de frutas, verduras e legumes e aliar a cultura amazonense ao estilo de vida mais saudável foi a opção do restaurante Casa da Pamonha, no Centro de Manaus. Vatapá de grão-de-bico, feijoada vegana, picadinho de soja, rocambole de lentilha, fricassê de palmito, são apenas algumas das delícias produzidas pelo espaço.

De acordo com o proprietário, Rafael Inocêncio, a empresa é pioneira no segmento vegetariano em Manaus.

“Foi uma aposta nossa em servirmos uma comida diferenciada e saudável. Tivemos uma boa aceitação do público e, com isso, fizemos a mudança em nosso cardápio do café também retirando todos os produtos com carne animal”, destacou.

Pratos vegetarianos e veganos mesclam a culinária amazonense Foto: Divulgação

A Casa da Pamonha está localizada na rua Barroso, 375, Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo contato (92) 99286 4837, além das redes sociais @_casadapamonha.

Pizzas também podem seguir a proposta vegetariana. Na capital amazonense, a Pizza Crek trouxe para o cardápio sabores como carne de jaca, marguerita e shimeji. O empreendimento funciona diariamente, a partir das 16h, com unidades nos bairros da Ponta Negra e Parque das Laranjeiras.

Visando atender a diversos públicos, o Ancho Steak Burger incluiu pratos veganos e vegetarianos no cardápio, segundo informou o proprietário, Gabriel Geraldo.

“Para poder trazer opções para todas as gamas de clientes, e, assim, possibilitar que pessoas que não possam ou não queiram realizar o consumo de carnes tenham essas opções, mesmo quando estiverem acompanhando grupos que consumam esse tipo de proteína”, disse Geraldo.

Entre os pratos servidos no restaurante, Gabriel destaca o risoto vegetariano, com legumes assados (ratatouille); cogumelos e queijo parmesão; e parmegiana de berinjela, com muçarela de búfala, berinjela assada e manjericão ao molho pomodoro; sendo este último o mais pedido entre os clientes do estabelecimento.

Ancho Steak Burger incluiu pratos veganos e vegetarianos no cardápio Foto: Divulgação

Nas opções de hambúrguer, o Ancho disponibiliza dois pratos: o Vegan Burger, com pão de berinjela, hambúrguer de grão-de-bico, cogumelos, alface e ketchup de goiabada; e o Vegetariano Burger, com pão australiano, hambúrguer de grão-de-bico, cogumelos, creme de muçarela, alface e ketchup de goiabada.

“Nossa culinária regional tem o peixe como referência, mas vai muito além disso e é extremamente interessante demonstrarmos que também podemos incluir a identidade amazonense com pratos veganos/vegetarianos, utilizando itens tão característicos como o tucumã e o açaí, por exemplo”, ressaltou o proprietário.

O restaurante está localizado no Sollarium Mall, na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, com funcionamento de terça-feira a domingo para o jantar, e aos sábados também para almoço. Informações por meio do WhatsApp 92 98440-2303 e nas redes sociais @anchosteakburger.

*Com informações da assessoria

