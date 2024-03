Amazonas FC estreia na Copa Verde contra o Capital-TO, na noite desta quarta (6), na Arena

Manaus (AM) – Pela primeira vez disputando a Copa Verde, o Amazonas FC entra em campo nesta quarta-feira (6) em busca de mais uma boa estreia em 2024. Diante do Capital-TO, às 20h, na Arena da Amazônia, a Onça-pintada quer manter o bom momento na temporada, em jogo único pela segunda fase da competição, e avançar às quartas de final do torneio regional.

Para isso, o time comandado pelo técnico Luizinho Vieira terá que superar o Rei do Cerrado, que na primeira fase bateu o São Raimundo-RR nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo normal. Será o primeiro duelo do Aurinegro contra um adversário tocantinense na história. Em caso de empate, o vencedor será definido nas cobranças de penalidade.

Suspenso por conta da expulsão na final da Série C do Campeonato Brasileiro, o goleiro Marcão não estará à disposição para o confronto desta noite, assim como o volante Wendell, expulso diante do Independente-AP, na primeira fase da Copa do Brasil. Em transição, o atacante Gustavo Ermel segue fora, sem prazo de retorno aos gramados.

Ingressos

Bilhetes para o jogo desta quarta podem ser adquiridos no site ingressodevantagens.com.br de maneira antecipada. Na bilheteria D do estádio, eles começam a ser vendidos às 18h, em três categorias: arquibancada a R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), premium a R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira) e VIP a R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira).

