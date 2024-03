TJD-AM determina punição ao São Raimundo após atentado contra torcedores do RPE Parintins

Órgão determina que Tufão jogue com portões fechados; torcedor atirou uma garrafa de vidro na direção de ônibus que levava torcida do RPE Parintins após a partida entre as equipes

Manaus (AM) – O Tribunal da Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM) determinou, nesta segunda-feira (4), que o São Raimundo jogue de portões fechados, em suas partidas como mandante, e fique sem direito a carga de ingressos nas partidas como visitante pelo prazo de 30 dias, ou até que o TJD-AM julgue a denúncia por uma de suas comissões disciplinares.

O presidente do TJD-AM, Dr. Hugo Ribeiro deferiu o pedido liminar em sede de medida inominada, impetrado pela Procuradoria Desportiva, representada pelo Procurador Geral, Dr. Ruy Mendonça.

O atentado

Na noite do último domingo (3), após a vitória do RPE Parintins por 2 a 0 sobre o São Raimundo, no estádio Ismael Benigno, a Colina, um ônibus com torcedores do Tourão foi atacado com uma garrafada por um torcedor alviceleste. Entre outros feridos, uma mulher grávida de três meses acabou sendo a mais atingida após o ataque.

Já nesta segunda-feira (4), o São Raimundo comunicou a identificação e o banimento do torcedor envolvido no episódio de qualquer evento envolvendo o clube no ano de 2024. Logo após que o episódio tornou-se público, o RPE Parintins emitiu uma nota de repúdio contra o ato de violência praticado.

*Com informações da FAF

