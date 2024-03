Adolescente de 13 anos é estuprada por 8 homens em Manaus; dois suspeitos são presos

Andrey da Silva Fonseca, de 18 anos, e Joaz do Carmo Castilho, 19, foram presos, na manhã desta terça-feira (12), por estupro coletivo praticado contra uma adolescente, de 13 anos. O caso aconteceu no dia 28 de janeiro deste ano, em Manaus. Outros seis suspeitos, entre eles dois adolescentes, são investigados por envolvimento no crime.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca), a investigação de crimes tramita, desde o final de janeiro de 2024.

Segundo as investigações, a vítima teria conhecido um dos suspeitos do crime através das redes sociais. O autor teria convidado a adolescente até uma residência no bairro Petropólis, Zona Sul da capital. No local, o jovem convidou outros adolescentes para a casa onde aconteceram os abusos.

Ao retornar para sua residência, a adolescente de 13 anos relatou à mãe sobre a violência sofrida e a genitora acionou polícia para efetuar a prisão em flagrante do grupo. Porém, sem êxito, pois os autores do crime já haviam se dispersado.

No laudo pericial, foi evidenciado a agressão sexual e as agressões físicas causadas pelos suspeitos contra a vítima.

“Quando ela ofereceu o relato, ela estava ainda com hematomas pelo corpo. No laudo pericial, ficou constatado tanto a violência sexual, as agressões, como também a falas dela sobre as agressões físicas”, explica a Civil.

Joaz Castilhos e Andrey Fonseca foram ouvidos pela Polícia Civil. Eles negam conhecer os outros envolvidos no crime. Porém, segundo Joyce Coelho, ‘é óbvio que eles se conhecem’, pois, em relato, a adolescente, vítima do estupro coletivo, teria afirmado que um dos autores acionava os outros via contato telefônico.

As investigações seguirão comandadas pela Depca para identificar os outros suspeitos do crime.

