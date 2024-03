Supermercados de Manaus estão abastecidos para venda de ovos de chocolate na Páscoa

Manaus (AM) — Com menos de um mês para a Páscoa, que neste ano ocorre no dia 31 de março, os corredores de supermercados e lojas de doces estão repletos de ovos de chocolate para cativar a atenção dos clientes. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) estima que o consumo neste período deve crescer de 13% a 15% em comparação com 2023. Conforme o estudo da Abras, um dos motivos para o otimismo ocorre devido aos recursos que serão injetados até a data.

Entre os dias 15 e 28 deste mês, está previsto o pagamento do Bolsa Família e de outras verbas na economia, como a antecipação do pagamento de R$ 31 bilhões dos precatórios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Diante desse cenário, 34% dos supermercadistas projetam maior consumo na véspera da data (sábado) e outros 48% na semana que a antecede, com a chegada do Domingo de Ramos (24).

Em Manaus, a Rede de Supermercados Super Nova conta com opções de ovos de chocolate disponíveis nas 5 unidades da empresa, espalhadas por diversas zonas da capital amazonense. Os clientes podem encontrar ovos de 120g a 213g, que variam de R$ 29,99 a R$ 33,99, respectivamente, além das barras de chocolate a partir de R$ 9,60, tornando-se um ótimo custo-benefício.

“Já temos visto que realmente tem uma saída dos ovos de chocolate. O ovo é legal, a gente sabe que é o mesmo chocolate (de barra), só que numa forma diferente. Parece que tem um gostinho especial. Proporciona o aumento da endorfina e nos deixa mais felizes. Páscoa é um momento de celebração, então, por que não celebrar com chocolate?”, destacou a co-fundadora do Super Nova, Elisama Brito.

Menos ovos nas prateleiras

Como em toda época festiva, a empresa realiza um planejamento dos produtos que costumam ter maior saída para poder deixar o estoque abastecido e assim, fazer com que os consumidores tenham o que precisam à disposição. Porém, neste ano, a fábrica que atende a Rede de Supermercados Super Nova enviou um pedido menor para toda a região Norte, o que levou a uma escassez dos ovos de chocolate com relação aos anos anteriores.

Alternativas

Para driblar a situação, Brito recomenda que o público busque se adiantar com as compras para não correr o risco de ficar sem os ovos de páscoa. Além disso, outras estratégias para compensar o estoque reduzido de doces serão executados ao longo das próximas semanas.

“Estamos programando vender ovos de colher, tortas e bolos decorados, até mesmo com casquinha de ovo de chocolate por cima. Também teremos os peixes, tradição para o almoço de páscoa e são nossa especialidade. Você encontra o tambaqui, pirarucu, bacalhau e alguns pequenos, como a sardinha, fresquinhos”, disse.

O levantamento realizado pela Abras aponta que os peixes frescos ou congelados devem estar presentes no almoço de 26% das famílias, seguidos de bacalhau (12,9%). Para o período da Quaresma, o consumo de ovos deve aumentar 16,7%.

