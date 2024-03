INDT participa do Startup Day com palestra sobre como acessar recursos não reembolsáveis neste sábado

O Head de Desenvolvimento de Negócios do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), Marx Menezes, é um dos palestrantes do Startup Day, promovido pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, que acontece, simultaneamente, em todo o Brasil, neste sábado (16/03), das 13h às 18h20. Em Manaus, será realizado no SebraeLab, na avenida Leonardo Malcher, 924, Centro.

O evento reúne o ecossistema de inovação em uma programação com palestrantes que são referência para falar sobre empreendedorismo e inovação. O Head de Desenvolvimento de Negócios do INDT, Marx Menezes, irá falar sobre “Competência e Modelos de Acesso a Recursos Não Reembolsáveis”.

“Iremos mostrar as competências do INDT e os modelos que startups e empresas têm para acessar recursos não reembolsáveis e que auxiliam em seus processos de demandas tecnológicas”, ressalta Marx Menezes. A palestra é voltada para empreendedores de diversos segmentos que estejam buscando melhoria em seus produtos ou processos que envolvam inovação e tecnologia.

Confira a programação:

13h00 – 13h20 – Credenciamento

13h20 – 13h40 – Abertura

13h40 – 14h20 – Palestra “Estratégia de Inovação do Grupo Bemol”

14h20 – 15h50 – Painel “Mulheres na Inovação”

15h50 – 16h10 – Intervalo para Network

16h10 – 16h40 – Palestra “Competência e Modelos de Acesso a Recursos Não Reembolsáveis”

16h40 – 17h10 – Painel “Habitats de Inovação e Empreendedorismo”

18h20 – Momento Network Ecossistema

Sobre o INDT

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) foi fundado em 2001 pela Nokia. Em 2013, passou a atuar como Centro de P,D&I da Microsoft, permanecendo até 2016, quando se tornou um instituto independente, mantendo-se como um dos maiores Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do País. O INDT oferece soluções nas áreas de Software, Hardware & Firmware, Comunicação e Redes, Manufatura Avançada, Veículos Autônomos e Robótica, Materiais e Química, e BioTech.

*Com informações da assessoria

