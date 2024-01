‘Jornada de Estética’ oferece palestras para estudantes e profissionais em Manaus

A Jornada ocorre em comemoração ao Dia do Esteticista, que é celebrado anualmente no Brasil no dia 18 de janeiro

Manaus (AM) — Com o objetivo de contribuir para a formação de estudantes e profissionais da área de Estética, o Centro de Ensino Literatus realiza nesta quinta-feira (18), mais uma edição da Jornada de Estética. O evento vai trazer especialista e uma programação gratuita com ciclo de palestras para seus alunos, egressos e público externo interessado.

A consultora do curso Técnico em Estética do Literatus, Jeniffer Freitas, explica que a Jornada ocorre em comemoração ao Dia do Esteticista, que é celebrado anualmente no Brasil no dia 18 de janeiro. A data foi instituída com a Lei nº 12.592 de 18 de janeiro de 2012.

“A formação técnica vem para qualificar e atualizar o esteticista sobre os aspectos preventivos e reparadores em tratamentos faciais e corporais, através de abordagem multidisciplinar, além de contribuir para a valorização dos profissionais da área, indicando nova visão do trabalho relativo ao cuidado pessoal ou profissional de uma pessoa”, destacou a consultora.

Segundo a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, o mercado de estética é extremamente promissor, principalmente para quem está pensando em empreender.

“Esse é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, não é a toa que somos o terceiro maior mercado de estética no mundo, ficando atrás, apenas, de Estados Unidos e China”, comentou.

Programação

Para participar da Jornada de Estética, basta realizar a inscrição até dia 17, por meio do link https://abre.ai/hXmQ. O evento acontecerá na unidade do Literatus localizada na avenida Paraíba, 965, no bairro Adrianópolis, em frente ao Fórum de Justiça Henoch Reis.

A programação acontece nos horários da manhã e da noite. Das 7h30 às 11h30, o Literatus vai promover duas palestras sobre Estética e Visagismo, Automaquiagem: O Acessório que Compõe o Visual. Já no horário da noite, das 18h às 21h, acontecerão três palestras sobre Ativos na Estética Facial, Aromaterapia na Estética: Saúde e Bem Estar, e Ozonioterapia na Estética.

