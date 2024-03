Centro de ensino oferece serviços gratuitos e palestras educativas no Dia da Mulher em Manaus

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Centro de Ensino Literatus oferece uma série de serviços gratuitos e palestras educativas voltadas para a saúde, bem-estar e capacitação profissional das mulheres. O evento será realizado das 9h às 13h, na sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine Amazonas), localizado na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada.

Entre os serviços oferecidos, estão a aferição de pressão, cálculo de índice de massa corporal (IMC), higienização de pele e massagem relaxante. Também serão realizadas três palestras informativas, abordando temas como orientação sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), planejamento familiar e orientações sobre câncer de mama.

Para quem desejar realizar o teste rápido de IST, serão disponibilizadas 40 vagas, sendo necessário apresentar documento oficial de identidade e cartão do SUS. As palestras e serviços serão conduzidos por professores e alunos dos cursos do Centro de Ensino Literatus.

A coordenadora pedagógica do Literatus, Ericka Pacheco, ressalta que o evento foi pensado no sentido de promover interação entre a instituição e a comunidade, além de fomentar a capacitação profissional das mulheres, proporcionando autonomia e combatendo as desigualdades de gênero. “Acreditamos que a educação é uma ferramenta poderosa para empoderar as mulheres e abrir portas para novas oportunidades no mercado de trabalho”, pontua.

Além das atividades voltadas para a saúde e capacitação profissional, o evento também terá a divulgação dos cursos técnicos oferecidos pelo Literatus, que incluem Administração, Análises Clínicas, Automação, Contabilidade, Enfermagem, Estética, Logística, Radiologia, Segurança do Trabalho, entre outros.

Literatus

Com sede em Manaus, o Grupo Literatus completa 33 anos neste mês, e atualmente, é referência em Ensino Técnico na Região Norte.

Oferece cursos em diversos eixos, como: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Infraestrutura; Gestão e Negócios; e Segurança. Além disso, a instituição também dispõe de programas como Melhor Aprendiz, Cursos de Capacitação e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A escola oferece completa estrutura em suas três sedes, dispondo de laboratórios equipados, salas de aula com recursos audiovisuais e biblioteca com acervo atualizado.

O grupo se destaca por investir em profissionais diferenciados. Os alunos do Centro de Ensino Literatus contam ainda com todo o apoio pedagógico e encaminhamento profissional, através de estágios e convênios com instituições parceiras, facilitando o acesso ao mercado de trabalho. Tudo isso faz com que o profissional formado pelo Centro de Ensino Literatus, obtenha maior aceitação no mercado de trabalho e maior aprovação em concursos.

Mais informações sobre os cursos disponíveis podem ser obtidas no site https://literatus.edu.br.

*Com informações da assessoria

