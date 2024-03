Após largar carreira pornô, Elisa Sanches quer ser árbitra de futebol

Elisa Sanches pretende iniciar um novo desafio em sua carreira e quer se tornar árbitra de futebol após deixar o pornô.

A criadora de conteúdo adulto diz que vai se inscrever para a próxima turma de uma escola de arbitragem. “Meu maior medo é o preconceito no campo. É a única coisa que me impede hoje”, admite.

Morando no Rio de Janeiro, Elisa pretende se inscrever na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). “Sempre foi meu sonho de infância, mas a vida me deixou esquecer disso. Coloquei como meta que esse ano eu iria me inscrever e começar, finalmente, meu curso para ser árbitra de futebol”, conta.

A modelo, aliás, já está se preparando fisicamente para o novo desafio. “Me sinto pronta e de bem com o meu corpo para ir para o campo. Me vejo em um futuro brilhante como árbitra. Quero estudar bastante para as provas e passar de primeira”, promete.

Elisa Sanches já atuou como árbitra em 2020, em um jogo de futebol beneficente, no município de Queimados, Rio de Janeiro. A ação teve como intuito arrecadas alimentos para instituições de caridade que ficaram em situação precária devido à pandemia de covid-19. “Lembro com muito carinho desse dia tão especial na vida. Eu estava realizando um sonho – mesmo que não oficialmente, mas pude sentir um gostinho de como é ser árbitra em campo”, declara.

Ao realizar o sonho, Elisa Sanches pode se tornar a primeira ex-atriz pornô a ser árbitra de futebol. “Seria a realização de um sonho. Confesso que, às vezes, penso se os jogadores e o público me respeitariam. Sou mulher e ex-atriz pornô, então tenho que estar preparada para tudo, mas ainda estou muito animada. Já dei meu primeiro passo, que foi a escolha da minha escola e organização financeira”, concluiu.

*Com informações do UOL

