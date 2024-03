Projeto vai transformar Paricatuba em comunidade sustentável e empreendedora

Manaus (AM) — Para levar capacitação, incentivar o turismo sustentável e comunitário na Vila de Paricatuba (27 km de Manaus), localizada no município de Iranduba, o Sebrae Amazonas, em parceria com a Bemol, com apoio da Singulari Consultoria, Iguana Turismo e a associação de moradores, irá executar o “Paricatuba Lab”, um projeto que tem o objetivo de transformar o território em um case de comunidade sustentável e empreendedora no Estado.

O Impact Hub Manaus será a empresa responsável pelo desenvolvimento e execução do projeto, que prevê mais de 50 horas de capacitação, entre oficinas e workshops, para mais de 90 empreendedores, abordando temáticas sobre a melhoria do modelo turístico local. Além disso, o projeto irá atuar com o fortalecimento da associação de moradores, da liderança local e do planejamento de feiras de artesanato, com o intuito de garantir renda direta aos comunitários. A previsão é que o projeto inicie no mês de abril e finalize as ações em agosto.

“Desejamos, principalmente com o impacto das parcerias entre o Sebrae e a Bemol, que a visibilidade da comunidade em relação ao turismo melhore”, expressa Jaqueline Lins, líder comunitária da Vila de Paricatuba, que tem a expectativa de que as ações decorrentes da execução do projeto melhorem as condições da comunidade para o setor turístico.

Para o diretor presidente da Bemol, Denis Minev, a iniciativa visa promover um turismo mais justo, que coloque a comunidade como principal protagonista das ações. “Esse investimento qualifica as equipes, qualifica os empreendedores da região e transforma um pouco os cenários e as atrações para atingir o seu potencial”, pontua Minev.

O projeto tem como público-alvo a comunidade, associações e liderança comunitária, empreendedores formais e informais. O plano de trabalho atuará com três pilares: capacitação, infraestrutura e turismo. Como explica a analista do Sebrae/AM, Milene Silva. “A Vila de Paricatuba possui um potencial enorme para implementação de um turismo de base comunitária e sustentável. Então a parceria é essencial para realizar o projeto”, explica a analista.

“O nosso objetivo final é que Paricatuba consiga ser reconhecido como um modelo de comunidade empreendedora e sustentável do Amazonas. Além das belezas naturais, tem toda uma possibilidade de ter um turismo mais consolidado. Tem muitos negócios que estão bem estruturados, tem uma comunidade super acolhedora, elementos muito importantes para a comunidade conseguir cada vez mais crescer. Então, a nossa expectativa com o projeto é conseguir amarrar as pontas, conseguir identificar interesses em comum e desenhar um plano em conjunto para o desenvolvimento da comunidade”, assim explica Juliana Teles, co-fundadora do Impact Hub Manaus, uma empresa que faz parte de uma rede global de hubs de empreendedorismo e inovação social que buscam impactar o mundo e suas respectivas regiões positivamente.

Para a realização do projeto, já foram realizados mapeamento das atividades econômicas da comunidade e o levantamento das demandas reais de formações e capacitações. O projeto “Paricatuba Lab” irá atuar com a capacitação, através de cursos, oficinas e mentorias sobre negócios, por meio do trabalho da gestão, atendimento, precificação e outros; artesanato, apoiando a melhoria dos produtos produzidos hoje na comunidade e nos recursos locais para confecção; gestão, com a formação da equipe focada na gestão do projeto local, além de visitas técnicas para lugares de referência para conhecer outras realidades de turismo sustentável.

Atuando na organização com atrativo turístico, estruturação do atendimento e divulgação das ruínas e da cidade, com seus outros atrativos. Produção de mapa físico e/ou digital com informações sobre a vila; Feira de artesanato, com apoio na organização e iniciação da feira de artesanato, aos finais de semana e uma feira criativa.

