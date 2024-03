PMAM inicia planejamento de segurança do 57º Festival de Parintins com efetivo de 500 policiais

Na última semana de fevereiro, o Chefe do Estado-Maior Geral (Chemg) da PMAM, coronel PM Bruno Azevedo, foi ao município de Parintins para iniciar os procedimentos operacionais de segurança

Manaus (AM) – Comandantes e diretores da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) participaram de reunião de alinhamento estratégico voltado à segurança do 57º Festival de Parintins, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho, na ilha Tupinambarana (distante 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, mais de 500 policiais militares serão mobilizados para garantir a tranquilidade e a ordem pública durante os dias de festividade.

“O objetivo principal é manter a qualidade das ações que foram amplamente elogiadas no ano anterior, reforçando o compromisso da polícia com a segurança dos cidadãos e dos visitantes”, ressaltou o subcomandante-geral da PMAM.

O subcomandante-geral, juntamente com outros líderes de unidades especializadas, enfatizou a importância da integração entre as Forças de Segurança Pública, bem como o apoio de órgãos municipais e estaduais, para o sucesso da operação durante o evento.

Ainda segundo o coronel Thiago Balbi, no ano passado a corporação recebeu elogio da Controladoria Geral do Estado, que fez uma pesquisa com os serviços públicos estaduais que estiveram presentes em Parintins.

“Garantiremos a segurança da população e estamos envolvidos para melhorar ainda mais o serviço que a gente desempenha durante o festival. Já estamos dando sequência ao nosso planejamento operacional. Vamos utilizar um efetivo de aproximadamente 550 policiais militares que atuarão nas diversas modalidades de policiamento na cidade de Parintins”, enfatiza.

Preparativos Operacionais

Na última semana de fevereiro, o Chefe do Estado-Maior Geral (Chemg) da PMAM, coronel PM Bruno Azevedo, foi ao município de Parintins para iniciar os procedimentos operacionais de segurança que incluem estudo, planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades onde a corporação será empregada.

*Com informações da assessoria

