Deputado Thiago Abrahim propõe a construção de parques inclusivos no Amazonas

Manaus (AM) – O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) encaminhou requerimentos às prefeituras dos 62 municípios do Amazonas para a construção de um parque inclusivo. A ideia é que o local possa acolher e integrar grupos que compõem as minorias, principalmente crianças autistas, negras, indígenas e PCDs.

“Inclusão social é o ato de integrar grupos de pessoas excluídas do contexto de socialização. Também podemos mencionar pessoas que são atingidas pela vulnerabilidade social como pessoas com baixa renda, sem-teto e moradores de rua. Importante que essas pessoas tenham um espaço de acolhimento e de lazer. Políticas de inclusão refletem na garantia do acesso de todas as pessoas a todas as oportunidades, independentemente dos aspectos de cada indivíduo ou grupo social”, disse Abrahim.

De acordo com a proposta, o ambiente deverá ser adaptado para cadeirantes e demais pessoas com deficiência. O parque inclusivo contará também com atividades para estimular crianças com mobilidade reduzida.

“O parque inclusivo deverá contar com brinquedos adaptados como gangorra, rampas e balanço com acessibilidade para cadeirantes. Também é possível realizar brincadeiras para desenvolvimento motor, de estímulo à musculatura, ossos e o estímulo psicológico dos pequenos”, explicou o parlamentar.

A matéria visa desenvolver um ambiente de lazer mais acessível para todos, que permita com que crianças conheçam e acompanhem de perto o desenvolvimento dos demais e, a partir dessa convivência, tenham um olhar de empatia pelo próximo.

