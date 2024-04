Reitor da FUnATI lança ‘A vida se conta’ com dicas para um envelhecimento saudável

Manaus (AM) – Neste sábado (13), o reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), o médico Euler Ribeiro, lançou a obra “A vida se conta”, na Academia Amazonense de Letras (AAL), localizada na avenida Ramos Ferreira, 1.009, Centro de Manaus.

A obra reúne artigos publicados pelo médico e pesquisador amazonense, com informações confiáveis acerca da possibilidade de qualidade de vida na idade tardia. Com dicas simples para o cotidiano, o autor propõe um envelhecimento saudável baseado em sua vasta experiência na área da Gerontologia.

O lançamento ocorreu no Salão do Pensamento Amazônico Álvaro Maia, com a presença de autoridades locais, membros da academia, servidores da fundação e familiares do reitor. E contou com a participação do Coral da FUnATI, entoando as canções: “Sonho de voar”, “Sapato velho” e “Flor do destino”, além de uma versão pocket do espetáculo “Estórias que meu pai contou”, pelo grupo de Teatro Renascer Izael Tavares, também da fundação.

“Essa coletânea mostra para a sociedade como nós devemos nos relacionar com a primeira sociedade perto da gente, que é a família. Além disso, aprendemos também com as comunidades do interior do Amazonas a viver com qualidade e prolongando a vida através de uma alimentação saudável e, principalmente, fugindo do estresse”, afirma o reitor.

Vida e legado

Com título de “Homem da Floresta e Cidadão do Mundo”, Dr. Euler Ribeiro é uma figura de destaque no cenário amazônico, por todo o serviço prestado à sociedade amazonense para a melhoria da qualidade de vida.

Médico há mais de 50 anos, especialista em anestesia e pneumologia, atuou como professor na Universidade Federal do Amazonas e viu sua vida se transformar na carreira política, onde atuou por 12 anos na saúde pública do Amazonas.

*Com informações da assessoria

