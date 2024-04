Moradores de Itacoatiara sofrem com falta de asfaltamento e saneamento no bairro Piçarreiras

Itacoatiara (AM) – Lama, falta de saneamento e presença de dejetos humanos. É nesta situação que os moradores da rua 7 de setembro, bairro Prainha, com o bairro Piçarreiras, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, precisam conviver diariamente.

Sob a gestão do Prefeito Mário Abrahim, a população do município relatou ao Em Tempo, sobre os problemas decorrentes da falta de asfaltamento na localidade. Ingrid Nascimento, moradora da rua, contou sobre os acidentes que acontecem com frequência, devido ao abandono do poder público.

“O ônibus que passava aqui não passa mais. Ele caiu ali, a roda dele, que derrubou o morro ali. A moça caiu ali. Quando ela passou ali, ela caiu de moto ali. Falaram que no mês seguinte ia ajeitar aqui, entendeu? Até agora nada. Já faz uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. E quando chove, isso aqui fica um lamaceiro doido. Não tem como”, destacou.

Foto: Marcela Estrella

Ainda segundo Ingrid, a situação fica ainda mais complicada por conta da falta de saneamento básico. De acordo com a moradora, com o aumento do volume das chuvas, não há escoamento da água, causando alagamento, que também se junta à água contaminada aos dejetos humanos.

“Quando chove alaga e chega aquela água preta com a ‘necessidade’ das pessoas, as crianças da escola aqui perto passam por cima da água imunda. Vem as fezes, como entope fica um mau cheiro, que nós não aguentamos”, salientou Nascimento.

Outra residente na localidade, Maria do Desterro comentou que no mapa do município, a rua 7 de setembro é identificada como recém-asfaltada, o que destoa da realidade.

“No mapa, diz que ela [a rua] está asfaltada, mas eu não vejo. Tá desse jeito aí, qualquer chuvinha nossa casa fica alagada e não tem ninguém para olhar por nós”, contou Desterro.

Foto: Luana Goes

O sentimento de esquecimento também é compartilhado pelo morador Elenildo Freitas. Exausto da situação, o morador revelou que procurou a prefeitura para levar adiante as reivindicações da população, mas até o momento, nada foi feito.

“Já procurei várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Não foi nenhuma nem duas. E até hoje nada, entendeu? Não sei pra quem clamar mais”, disse Freitas.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com assessoria da Prefeitura de Itacoatiara para levar as reivindicações da população, mas até o momento, não houve retorno.

