Suspeitos são presos por roubo a ônibus da linha 652 na Zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) efetuou a prisão de uma dupla envolvida em um assalto a ônibus do transporte coletivo da linha 652. A ocorrência de pronta-reposta foi registrada na tarde de quarta-feira (24), no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Uma terceira pessoa, envolvida no crime, foi presa no início da noite pela equipe policial da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na mesma região.

A equipe da Rocam realizava motopatrulhamento tático na avenida Rodrigo Otávio, por volta das 16h30, quando se deparou com um roubo a coletivo em andamento. Os dois homens, ambos de 23 anos, fugiram após notarem a presença dos policiais militares.

Os suspeitos correram de dentro do ônibus, um deles portando um simulacro de arma de fogo, em direção a uma área de mata da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Durante incursão no local, os PM’s localizaram pertences dos passageiros do coletivo. Foi solicitado apoio de outras viaturas da Rocam e, logo em seguida, os policiais militares capturaram a dupla que cometeu o assalto.

No total, foram encontrados 10 aparelhos celulares de diversas marcas. Os dois homens, junto com as vítimas e os materiais apreendidos, foram encaminhados para o 1⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um dos suspeitos já tem passagem pela polícia pelo crime de roubo.

Por volta das 18h, a equipe da 3ª Cicom foi acionada, após denúncia anônima, apontando que o segurança de um supermercado, localizado na avenida Rodrigo Otávio, suspeitou de uma mulher, 19, que estava filmando o momento que viaturas da polícia passavam pela área e realizando ligações para relatar o fato.

Os policiais militares realizaram a abordagem, quando foram encontrados dois aparelhos celulares, sendo um de propriedade de um dos suspeitos presos pela Rocam. A mulher confessou o crime, afirmando que sua participação era como “olheira”, para informar ao grupo criminoso quando o local estivesse sem viaturas nas proximidades.

A mulher foi encaminhada para o 1⁰ DIP, onde os outros dois envolvidos no roubo a coletivo estavam sendo flagranteados pelo crime.

As investigações serão conduzidas pelo Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus, instalado no dia 23 de abril pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

