Inicia 1° Encontro Nacional de Políticas Públicas em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta quinta-feira (25), da abertura do 1° Encontro Nacional de Políticas Públicas sobre os Desafios e Melhorias do Setor de Transporte Urbano, realizado no auditório Piquiá, do Uiara Amazon Resort.

O evento é promovido pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), para abordar os desafios e melhorias do setor de transporte urbano no país.

O chefe do Executivo municipal destacou que a realização do evento em Manaus, que, normalmente, ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro ou em Brasília, mostra que a prefeitura vem realizando ações exitosas para a melhoria do sistema de transporte coletivo.

“A gente traz para dentro da nossa cidade as discussões de melhorias do sistema de transporte coletivo em todo o Brasil. A gente tem muito a mostrar do que fez e muito a aprender também com experiências exitosas de outras cidades. Você não ouve, não vê, não noticia mais ônibus quebrados na rua, pegando fogo, cacarecos ou com pneu furado. O que nós temos, hoje, é um dos sistemas mais eficientes do Brasil”, disse Almeida.

O prefeito também ressaltou, durante a abertura do evento, os avanços no sistema de transporte urbano, como a entrega de mais de 350 ônibus novos, ônibus com ar-condicionado e a implementação da gratuidade do passe estudantil, em parceria com o governo estadual, ações iniciadas ainda em meio à pandemia. O gestor também pontuou que o desafio maior para o setor são os altos custos do sistema, por isso existe discussão sobre Proposta de Emenda à Constituição (PEC), para que os governos estaduais e federais possam subsidiar esses custos.

“O subsídio é muito caro e a gente precisa da ajuda federal e estadual, para que o sistema possa ser ampliado. Nosso sistema melhorou para o usuário e também para os rodoviários. O que impacta muito o sistema do transporte coletivo é exatamente o alto custo, no caso, com subsídios que o transporte coletivo não se paga em nenhuma capital. Esse é um dos assuntos a ser discutido hoje, a ajuda federal para as grandes cidades no que se refere ao transporte coletivo”, destacou.

Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, disse que Manaus tem muito a apresentar durante o encontro. “Só a escolha de Manaus já mostra que estamos apresentando resultados positivos. Então, o que a gente tem a apresentar é a melhoria de como que, no meio da pandemia e de uma crise pós-pandemia, a Prefeitura de Manaus conseguiu avançar, conseguiu trocar ônibus velhos por novos, implementar uma frota com ar-condicionado, reduzir o número de viagens, fazendo uma otimização do sistema. Toda a parte de planejamento, que tem por trás desses resultados, vai ser apresentada nesses debates e também como isso impactou no resultado final na diminuição relativa do custo do sistema”, informou Martins.

O diretor-executivo da NTU, Francisco Christovam, apontou que Manaus se tornou referência para as capitais dos demais Estados da Federação pelos avanços no sistema de transporte coletivo nos últimos três anos, na gestão do prefeito David Almeida.

“Precisamos aplicar, assim como Manaus tem feito, as recomendações da política nacional da mobilidade urbana, notadamente no que se refere ao subsídio aos passageiros para garantir uma tarifa razoável, principalmente para as camadas mais vulneráveis da sociedade. Não há como existir transporte coletivo urbano em qualquer cidade de porte do Brasil sem o respectivo investimento público para, ao menos, bancar parte expressiva do seu custeio. Mais uma vez, quero ressaltar o compromisso da administração municipal, aqui representada pelo prefeito David Almeida, com a prestação de um serviço de qualidade aos seus munícipes. Orgulho para os manauaras e um exemplo para o Brasil”.

O encontro conta ainda com a participação do presidente do Sinetram, César Tadeu Teixeira, conselheiros da NTU, diretores de empresas de transporte coletivo urbanos de várias capitais e outras autoridades locais.

Debates

Entre os assuntos que serão discutidos no encontro em Manaus, que será realizado até esta sexta-feira (26), está a modernização do sistema, base jurídica para bons contratos de concessão, tarifa pública, o Marco Legal do Transporte Urbano, redução de emissões provocadas pela circulação de coletivos e investimentos necessários para desenvolvimento no setor.

*Com informações da assessoria

