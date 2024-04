Cerca de 500 toneladas de sedimento e lixo são retirados de igarapé no Nova Cidade

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensifica, nesta quinta-feira (25), os trabalhos de desassoreamento do igarapé Bolívia, na comunidade Nova Vida, bairro Nova Cidade, Zona Norte, de onde as equipes retiram 500 toneladas de sedimento e lixo. A ação visa sanar os alagamentos recorrentes durante as fortes chuvas.

As equipes atuam na limpeza de aproximadamente 80 metros de extensão do igarapé, que inicia na comunidade Fé em Deus e se prolonga até a comunidade Nova Vida.

“Esse é mais um trabalho em uma área crítica, onde os moradores sofrem com alagamentos há décadas. As solicitações chegaram até a nossa secretaria de Obras e, de forma emergencial, o prefeito David Almeida determinou o início do desassoreamento, para sanar esse sofrimento da comunidade”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.

A autônoma Keila Malheiros, de 40 anos, relatou as dificuldades que a comunidade tem enfrentado. “É muito difícil você trabalhar e ver a chuva levar suas coisas. Nós já vimos casas serem levadas pela água, como se fossem isopor. Para a comunidade, que já passou por tudo isso, foi a maior felicidade ver as máquinas da prefeitura. É um sonho sendo realizado”, disse a autônoma.

A equipe atua no local com o uso de duas escavadeiras hidráulicas. O serviço iniciou na terça-feira, 23/4. Obras como essa são executadas em todas as zonas da cidade. Nos três últimos meses, a prefeitura retirou mais de 916 mil metros cúbicos de material inerte das fozes do São Raimundo, Educandos e Tarumã, com o trabalho de dragagem.

