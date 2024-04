Dia do Maninho: Supermercado realiza promoção compre e ganhe de ecobags em Manaus

Manaus (AM) — O Super Nova Era realiza, a partir desta sexta-feira (26) até domingo (28), mais uma edição do “Dia do Maninho”, iniciativa que busca valorizar a produção regional, estimulando o consumo de alimentos cultivados no Estado. Além das ofertas, desta vez, os consumidores poderão participar de promoção e ganhar uma ecobag ilustrada com pontos turísticos de Manaus, como o Teatro Amazonas, Arena da Amazônia e Ponte Rio Negro.

A gerente de Marketing do grupo, Viviane Cavalcante, explica que os clientes terão acesso a produtos de qualidade, em mais uma ação desse projeto que já é sucesso nas unidades do Nova Era. “Dos peixes regionais à farinha, o público vai poder aproveitar as ofertas, durante o final de semana”, disse.

Para participar e ganhar a ecobag é simples. Nas compras a partir de R$ 300 em uma das lojas do Nova Era, e mais 0,1 centavo, o cliente escolhe um dos três modelos de sacola. As ecobags trazem na estampa ilustrações de pontos turísticos da cidade. “Dessa forma, reforçamos e compartilhamos com os clientes o orgulho de ter raízes manauaras”, destaca.

Segundo Viviane Cavalcante, as ecobags são uma tendência que veio para ficar, principalmente em um momento em que todos estão preocupados com o impacto das suas ações no meio ambiente.

“A ecobag é um produto sustentável e útil, que as pessoas podem usar para carregar as compras do supermercado ou em outros momentos e que ganharam uma versão regional com o Nova Era”, acrescenta.

*Com informações da assessoria

