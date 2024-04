David Almeida abre vantagem nas pesquisas à Prefeitura de Manaus

De acordo com cenário estimulado, o prefeito de Manaus lidera a corrida eleitoral com 29,1% das intenções de voto

Manaus (AM) – Nova pesquisa eleitoral para a disputa da Prefeitura de Manaus, divulgada nesta segunda-feira (8), o atual chefe do Poder Executivo Municipal, David Almeida (Avante), abre vantagem e lidera nos três cenários do levantamento. A pesquisa ouviu, presencialmente, 1 mil eleitores da capital amazonense, nas seis zonas eleitorais, entre os dias 1º e 5 de abril.

Segundo cenário estimulado apresentado, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) lidera a corrida eleitoral com 29,1% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania), com 25%, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), com 12,3% e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), com 10% das intenções de voto.

Na sequência, aparecem Wilker Barreto (Mobiliza), com 2,3%; Maria do Carmo Seffair (Novo), com 1,0%, Israel Tuyuka (PDT), com 0,9% e Anne Moura (PT), com 0,7% das intenções de voto.

Os votos brancos e nulos correspondem a 11,1%, e a parcela dos que não sabem ou não responderam é de 7,6%.

Sobre os nomes de Israel Tuyuka e Anne Moura estarem na pesquisa, é importante destacar que o primeiro desistiu de sua candidatura em 4 de abril, durante a pesquisa de campo, e a segunda, não foi possível substituir seu nome pelo de Marcelo Ramos (PT), que anunciou sua pré-candidatura pelo PT no dia 6 de abril, logo após a conclusão da pesquisa.

Cenário Espontâneo:

No cenário de pesquisa espontânea, David Almeida lidera com 12,3%, seguido por Amom Mandel, com 8,9%, Capitão Alberto Neto, com 2,2%, e Roberto Cidade, com 1,8%.

Wilker Barreto e Maria do Carmo Seffair aparecem, ambos, com 0,1%.

Os demais nomes somam 2,3%. Brancos e nulos somam 3,3%.

Aqueles que afirmam ainda não saber em quem votar ou não responderam representam 69,2% dos eleitores de Manaus.

Potencial de Voto

Entre os pré-candidatos, Wilker Barreto e David Almeida são os mais rejeitados.

33,0% dos entrevistados afirmaram conhecê-lo e que não votariam em Wilker Barreto de jeito nenhum.

Já 32,3% dos eleitores também disseram que não votariam em David Almeida de jeito nenhum.

Capitão Alberto Neto e Roberto Cidade aparecem ambos com 22,7% de rejeição, enquanto Amom Mandel tem uma rejeição de 13,9%.

Dados da Pesquisa:

O Direto ao Ponto Pesquisas ouviu, presencialmente, 1.000 eleitores em Manaus, nas seis zonas eleitorais, entre os dias 01 e 05 de abril.

A margem de erro é de 3% para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,5%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o Nº AM-01614/2024.

A pesquisa do Direto ao Ponto tem uma margem de erro de 3% para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,5%.

