Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (1º), o Governo do Amazonas destacou que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desemprados (Caged) apontam um saldo positivo de 3.217 admissões a mais que o de demissões no Amazonas, no mês de fevereiro, representando uma variação positiva de 0,72%.

Pelo segundo mês seguido em 2022, o Amazonas teve saldo positivo na quantidade de empregos formais. Conforme os dados, divulgados na terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), o Amazonas registrou em fevereiro 18.798 admissões e 15.581 desligamentos. Atualmente, o estado apresenta um estoque de 448.417 trabalhadores formais.

O Brasil, em fevereiro, teve um resultado de 2,013 milhões de contratações e 1,685 milhão de desligamentos, num saldo de 328 mil postos de trabalho ocupados, conforme o MTP. O resultado foi o segundo melhor para o mês da série iniciada em 2010, perdendo apenas para 2021, quando o saldo foi de 397.915 postos ocupados.

No Amazonas, no acumulado do primeiro bimestre do ano (Janeiro-Fevereiro), o saldo de contratações é positivo em 3.887 trabalhadores. O resultado de 2022 é superior aos dos anos de 2021 e 2020.

Dentre os municípios que mais admitiram formalmente, destacam-se Manaus, seguido de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins, Manacapuru, Humaitá e Iranduba.

Setores

Com relação aos setores da economia que mais contribuíram para o saldo positivo de trabalhadores admitidos no mês de fevereiro no Amazonas, os destaques são o setor de Serviços, com 1.685 pessoas; seguido do Comércio, com saldo de 610 admissões; Indústria, com 479 pessoas; e Construção Civil, com saldo positivo de 382 admissões.

O saldo atual é de 448.417 trabalhadores com carteira assinada no Amazonas, dos quais 201.085 estão no setor de serviços, 115.374 na indústria, 104.464 no comércio, 23.829 na construção civil e 3.665 no setor agropecuário.

O destaque é o setor da indústria, que está atualmente com estoque positivo de trabalhadores formais superior ao apurado no ano de 2021, quando fechou o ano com 115.115 trabalhadores formais.

*Com informações de assessoria

