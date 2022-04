Mais de 1,2 mil candidatos realizaram a prova da Semsa nesta sexta (1º)

Manaus (AM)- Na manhã desta sexta-feira (1º), 1.213 candidatos compareceram para a realização da prova objetiva escrita para o cargo de Médico, do Edital nº 001/2021, do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A aplicação das avaliações, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), aconteceu no Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra), localizado no conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim, zona Sul.

A coordenação do certame é da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

O secretário Ebenezer Bezerra acompanhou o processo desde a chegada dos volumes contendo os envelopes ao Ceulm/Ulbra.

“Hoje foram aplicadas as provas para os profissionais médicos que estão concorrendo às 124 vagas de 19 especialidades, oferecidas pela prefeitura para esse concurso. E tudo aconteceu sem nenhuma intercorrência ou problema. Os candidatos puderam responder às questões elaboradas pela FGV com tranquilidade”, afirmou.

Para as vagas de médicos, se inscreveram 1.785 candidatos. Para todo o concurso, foram mais de 135 mil inscritos.

O titular da Semad lembrou que o último concurso público para a Semsa foi realizado em 2010, quando foram oferecidas 1.390 vagas, além da formação de cadastro reserva, e que a secretaria de saúde do município precisava repor muitas vagas abertas por aposentadorias, desligamentos e óbitos, entre outros motivos.

“Sensível a essa necessidade, o prefeito David Almeida determinou, em agosto do ano passado, que tomássemos as providências para a contratação da banca organizadora de todo o processo”, apontou Ebenezer.

Etapas

Ao todo, o concurso da Semsa oferece 2.001 vagas para preenchimento imediato e mais formação de cadastro reserva. Além das 124 para médicos, há outras 1.877 distribuídas entre cargos de nível superior (Especialista em Saúde) e de nível fundamental (Assistente em Saúde), conforme consta no edital nº 002/2021.

Para esses candidatos, as provas serão realizadas no dia 1º de maio, das 14h às 18h, no horário local. Em 5 de junho serão aplicadas as provas para os cargos de nível médio e nível médio técnico (Assistente em Saúde), também do edital nº 002. Os candidatos ao cargo de Assistente Administrativo, com jornada de 40 horas, farão a prova das 8h às 12h e os demais, das 14h às 18h.

No dia 1º de maio será aplicada a prova para os cargos de Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância (níveis médio e médio técnico), conforme o edital nº 003/2021. O horário será o local, das 14h às 18h.

