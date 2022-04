HQ do AM apresenta aventura subaquática Amazônica

Manaus (AM)- “Pirilampos HQ – uma aventura subaquática amazônica” é um quadrinho com 40 páginas coloridas e roteirizadas por Rony Sarmento.

A narrativa traz um conto visual de ação, de luta e de sobrevivência, tendo como referência os filmes clássicos de aventura e de suspense, assim como os traços marcantes do desenho artístico de História em Quadrinhos (HQ’s).

A produção conta com 40 páginas, coloridas, que descreveu as cenas de forma detalhada, trazendo referências visuais diversas de ângulos e planos e com uma ideia sólida do que ele queria em relação à narrativa em si.

Leon Sarmento, designer ilustrador e quadrinista foi o responsável por toda a produção gráfica do conto.

A parceria de tio e sobrinho ganhou o edital Amazonas Criativo, programa do Governo do Amazonas que visa beneficiar os trabalhadores da cultura e incentivar a retomada do setor.

Foram contemplados projetos nas modalidades de Produção Artística, Mostras e Exposições, Formação Livre e Criativa, Shows e Espetáculos Artísticos, Memória e Pesquisa Cultural.

“As inspirações vieram inicialmente de histórias ribeirinhas, como a de mergulhadores de garimpo, assim como os rios da Amazônia e suas características inóspitas e sua fauna, como o jacaré. Todavia, ao desenvolvermos as ideias desse conto elementos foram incorporados, a partir de referências de gêneros literários e textuais. A narrativa visual traz ação, aventura, luta e sobrevivência, tendo como referência os filmes e os romances heroicos de suspense e terror, assim como os traços característicos do cartum. Há também o imaginário na relação desigual com o meio-ambiente hostil, no qual presa e predador estão a todo momento ocupando posições ambíguas diante da cobiça do ser humano”, explicou Leon Sarmento.

O projeto será distribuído em cinco escolas públicas de Manaus, sendo elas a Escola Municipal Deputado Federal Ulysses Guimarães, Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, Escola Estadual Profº Juracy Batista Gomes, Escola Municipal São Judas Tadeu e Escola Estadual Monteiro de Souza, em zonas distintas da capital.

“Foi um processo árduo, pois montar um bom portfólio exige tempo, ainda mais um específico naquilo que você está empenhado em apresentar como proposta. Além disso, tem a prova artística, onde você tem que descrever os eventos onde já participou e os trabalhos que já realizou no meio artístico. Como eu já prospectava algo assim, tinha tudo separado em pastas, os registros fotográficos e também tem que descrever detalhadamente o que será o projeto e defender sua ideia é algo em produzir com cautela, é trabalhoso, pode ter certeza”, destacou Sarmento.

Parceria

A parceria entre Rony e Leon começou ainda na infância do designer. “Começou muitos anos antes, quando eu era ainda criança, por volta dos 8 anos de idade. Meu tio sempre gostou muito de ler, especialmente os gêneros literários de ficção científica, aventura, entre outros tipos de histórias em quadrinhos. Ele me incentiva na leitura me presenteando com esse farto material, mas também me presenteia com várias revistas ‘aprenda a desenhar’. Foi aí que eu comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, desenvolvendo uma atividade da qual eu tinha enorme satisfação. Muito tempo depois ele me contou, que a partir de um rascunho de sua tese de mestrado ele havia escrito o conto Pirilampos. Ao saber da ideia inicial eu fiquei fascinado pelos detalhes do conto, especialmente pelos embates e ações de sobrevivência do escafandrista moderno num rio da Amazônia”, relatou Leon Sarmento.

Para tio e sobrinho, é uma honra por meio do Amazonas Criativo incentivar as futuras gerações à leitura e mostrar que existe um caminho a trilhar, aos jovens que gostam de escrever e desenhar.

“Que continuem a desenvolver seus talentos, pois poder compartilhar ao menos um pouco do processo criativo que culminou nessa HQ é especial, além de ser uma motivação para nós, que viemos de escolas públicas. Existe uma carência em relação ao desenvolvimento da Nona Arte. Essa é a forma que nós encontramos de incentivar a produção e agregar cultura aos jovens com conhecimento relacionado à produção e desenvolvimento de histórias em quadrinhos e assim difundir a cultura dos quadrinhos e despertar o interesse de jovens em produzir também”, concluiu o designer ilustrador responsável pela obra.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Livro ilustrado para público infantil é lançado em Manaus

História do “Curumim” vira livro em Manaus

Mulher-gato, a caçada, está disponível nas plataformas digitais