Mais dois suspeitos são presos pela morte de universitária em Manaus

Manaus (AM) – Mais dois homens foram presos pela suspeita de participarem da morte da universitária Kellen Mota Fraga, 25 anos, que foi assassinada com um tiro no peito. Identificados como Bruno Estácio da Silva, 29, e Gustavo Gutierres Gaia, 19, eles foram encontrados na rua Abel, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, zona Norte de Manaus. O crime aconteceu no dia 3 de dezembro de 2021.

De acordo com o tenente Carvalló, da Força Tática, foi graças a uma denúncia anônima que a equipe conseguiu chegar aos criminosos. As informações apontavam que os suspeitos da morte da estudante estavam escondidos dentro de uma quitinete.

A equipe se deslocou até o local e avistou os dois homens, com as mesmas características da denúncia. Ao avistarem os policiais, os criminosos tentaram fugir, mas foram alcançados pelas autoridades, que os prenderam.

Segundo o tenente, os suspeitos estavam cientes da presença da equipe da Força Tática e trataram logo de justificar, que não tinham participação no crime, antes da equipe fazer perguntas.

Na quitinete, a polícia encontrou drogas, munições e uma arma que seria semelhante a que foi usada para matar a universitária.

Na manhã de quarta-feira, Thiago Marinho Marques, de 36 anos, também foi preso pelo crime durante uma ação policial deflagrada pela Polícia Civil.

Relembre o caso

Após sair do trabalho, Kellen e as amigas foram buscar um jaleco na casa de uma costureira, localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

Porém, após entrar por engano na área vermelha por conta de erro do GPS do veículo, criminosos ordenaram que ela abaixasse o vidro do carro, com medo de ser assalto, a vítima não obedeceu e em seguida tentou fugir.

Os criminosos iniciaram vários disparos de arma de fogo contra o carro. Kellen foi baleada com um tiro na região do peito.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na zona Leste, mas, após dar entrada na unidade hospitalar, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

