DNA nas unhas de menina encontrada morta deve apontar assassino

O material de DNA achado nas unhas de Lara Maria Nascimento, encontrada morta em 19 de março, deve apontar quem foi o assassino da menina de 12 anos recém-completados neste mês, segundo a Record TV.

Ela desapareceu no dia 16, e seu corpo foi achado três dias depois, a cerca de 1,5 km da casa da família, em Campo Limpo Paulista (SP).

O resultado do laudo do Instituto Médico-Legal (IML) sobre a morte de Lara foi divulgado na terça-feira (29). Segundo ele, a garota sofreu pelo menos quatro golpes na cabeça, desferidos com instrumento similar a martelo ou picareta.

Dessas lesões, três foram detectadas no lado esquerdo da cabeça. A outra, verificada no lado direito, causou afundamento do crânio da menina.

O principal suspeito do crime é o motorista de um carro de cor prata que apareceu na região onde a menina foi vista pela última vez, e nos arredores do local em que o corpo foi encontrado.

Já se sabe que o automóvel pertencia a uma mulher, e que o homem o higienizou antes da perícia. A proprietária do automóvel prestou depoimento à polícia e disse não conhecer o suspeito, mas os investigadores ainda apuram se os dois de fato não tinham relação alguma.

*Record TV

Edição Web: Bruna Oliveira

