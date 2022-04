João Vicente de Castro faz revelações sobre sexo e masturbarção na frente das pessoas

O ator João Vicente de Castro, de 39 anos, surpreendeu ao revelar detalhes de sua intimidade, sozinho e a dois.

Em entrevista ao canal do youtuber Matheus Mazzafera, o artista abriu o jogo sobre as coisas que faz quando está desacompanhado, mas chocou a web ao contar que não vê problema em se masturbar com alguém no mesmo cômodo.

“Cite quatro coisas que você faz somente quando está sozinho. Ronco, eu me masturbo, mas eu também me masturbo na frente de pessoas“.

Adepto ao sexo no primeiro encontro, o artista, que tem fama de ser pegador, conta que ouve bastante xingamento na hora H e que acha engraçado.

“Filho da p*ta rola muito, sabia? Eu acho engraçado, não acho ruim, não“.

Recentemente João Vicente foi apontado como o novo affair de Rafa Kalimann. Os artistas foram flagrados em clima de romance no aniversário da ex-BBB e depois em uma saída.

