Homem que teve carro alvejado com mais de 10 tiros morre em hospital de Manaus

Manaus (AM) – Jader Antônio Pinto Gomes, de 38 anos, morreu após ter o carro alvejado com mais de 10 tiros na tarde de terça-feira (12), no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. Após o ataque, o homem ainda foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas morreu na unidade de saúde.

Segundo informações de policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem sofreu o ataque enquanto trafegava pela via. Uma dupla, que estava em uma moto, disparou vários tiros contra o veículo.

Jader é conhecido na região por entregar refeições aos moradores do bairro. Inclusive, no momento do ataque, estava levando refeições para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Os tiros atingiram a barriga, o peito e braço de Jader Antônio, de acordo com a equipe médica que o atendeu. A vítima ainda passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Jader Antônio Pinto Gomes tem passagem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, segundo informações da polícia. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

