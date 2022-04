Policial militar é baleada por bandido durante abordagem em Manaus

Manaus (AM) – Uma policial militar que não teve o nome divulgado, foi baleada durante um confronto com bandidos, na noite desta segunda-feira (11), em uma avenida do bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do Capitão PM, Freitas Hidalgo, a guarnição policial estava realizando ronda no bairro, quando avistou dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita.

Os policiais solicitaram para que a dupla parasse para iniciar a abordagem. Ainda conforme a autoridade, no momento em que os agentes desciam da viatura para fazer os procedimentos, um dos criminosos sacou a arma e baleou a policial, na mão direita.

Contudo, uma troca de tiros iniciou e um dos bandidos foi alvejado com um tiro no peito, o outro conseguiu fugir.

A policial baleada e o criminoso foram socorridos e levados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio. Ela passou por procedimentos médicos e posteriormente foi liberada. O criminoso continua internado em estado grave.

Após o ocorrido, equipes policiais foram até o local onde a ocorrência aconteceu, e nas proximidades, encontraram o segundo suspeito que estava pilotando a motocicleta usada durante a ação. Com o elemento foi encontrada uma arma de fogo calibre 38. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia, juntamente com o material apreendido. Agora ele está à disposição da Justiça.

Edição Web: Bruna Oliveira

