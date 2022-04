SSP-AM oferece apoio a dependentes químicos que buscam tratamento

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), oferece apoio para dependentes químicos que buscam por tratamento, através do programa de Redução da Violência e do Uso de Narcóticos e Entorpecentes (DPV/Previne), que facilita a internação do dependente químico, desde que seja a vontade do paciente.

O programa foi criado em 2003. A família ou o próprio dependente químico pode procurar os profissionais que atuam no DPV para viabilizar o serviço com a primeira escuta.

“Nós fazemos a entrevista motivacional para saber se realmente é o paciente que está buscando ajuda ou é uma decisão tomada pela família, contra a vontade dele”, explicou Mary Léia Reis, psicóloga do DPV.

Após o primeiro contato entre a família, o possível paciente e os profissionais do Departamento, iniciam-se as diligências necessárias para a internação, caso seja a vontade do dependente químico.

Segundo Diana Cardoso, assistente social do programa, além do trabalho psicossocial, o DPV viabiliza a confecção da documentação dos pacientes, quando necessário.

“Geralmente, quando os dependentes químicos nos procuram, eles já não têm nenhuma documentação, já se encontram em extrema vulnerabilidade social. Então realizamos o acompanhamento e viabilizamos a retirada da segunda via de documentos”, disse.

A irmã de um dos pacientes atendidos pelo DPV/Previne contou como encontrou o programa e sobre o acolhimento que recebeu da equipe.

“Nós estávamos com esse problema em casa há anos, e não sabíamos por onde começar. Foi quando resolvi pesquisar e entrei em contato com a secretaria, onde recebi todo o apoio da equipe”, disse a mulher. O irmão foi internado na clínica de reabilitação no dia 8 de abril.

Internação

Após todo o trâmite que antecede a internação, o paciente é encaminhado ao Centro de Reabilitação em Dependência Química (CRDQ) Ismael Abdel Aziz, unidade da SES-AM, localizado na rodovia AM-010.

Os interessados em receber o atendimento podem entrar em contato com o DPV/Previne pelos números 3652-2048, 3652-2000 ou 3652-2047.

Outra opção é ir até a sede da SSP-AM, que fica no shopping Manaus Via Norte, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O horário de atendimento é das 8h às 11h, pela parte da manhã, e de 13h às 16h, pela parte da tarde, segunda a sexta-feira.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Após vencer alcoolismo, homem ajuda dependentes químicos em Manaus

Ismael Abdel Aziz completa 8 anos na recuperação de dependentes químicos

Motorista de carro alegórico que esmagou menina na saída da Sapucaí mente em delegacia