Ponta Negra recebe visita técnica para Movimento Cultural do Trabalhador

O evento acontece no próximo domingo (1º), em comemoração ao Dia do Trabalhador

Manaus (AM)- O calçadão do complexo turístico Ponta Negra recebeu na tarde desta quarta-feira (26) uma visita técnica para a realização do 1º Movimento Cultural do Trabalhador.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou a vistoria.

O evento acontece no próximo domingo (1º), em comemoração ao Dia do Trabalhador, e deve contar com atrações artísticas, aulões de danças, sorteios e a presença dos bois-bumbá de Manaus e Parintins.

As atividades iniciam a partir das 7h. A expectativa é de que mais de 6 mil pessoas participem da ação.

“É um grande evento que vamos promover para comemorar o Dia do Trabalhador. Para isso, contamos com um time de organização, envolvendo várias secretarias, para iniciar o Mês do Trabalho. Aqui vamos ter diversas apresentações culturais, pontos de artesanato, movimentos esportivos e muito mais”, destacou Daniele Lobo, servidora da Semtepi.

Cerca de 20 servidores da Semtepi, Manauscult, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) estiveram presentes na visita técnica, para ajustar as demandas do evento e alinhar os últimos detalhes.

“Essa vai ser uma festa voltada aos trabalhadores e nós estaremos aqui trabalhando para eles. Afinal, vamos todos participar dessa grande comemoração. O evento inicia às 7h e vai até as 21h, com um arrastão da Batucada do Boi Garantido e a Marujada do Boi Caprichoso”, explicou o diretor de eventos da Manauscult, Clemilton Pinto.

*Com informações da assessoria

Fotos: Luiza Maria / Semtepi

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Meia Maratona Sustentável é confirmada para maio

Atleta do AM bate recorde em competição de natação

CDC da Compensa é o mais novo núcleo do Pelci