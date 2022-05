Manaus (AM) – A Tecfit, academia localizada na rua Rio Javari, no bairro Vieiralves, surgiu como uma grande novidade aos amantes da prática esportiva de Manaus. A responsável é a tecnologia europeia Xbody, que apresenta um equipamento de eletroestimulação e possibilita um treinamento muscular rápido e eficaz sem a utilização de pesos. O método é atrativo para pessoas como Lourenço Carrieri, de 67 anos, diagnosticado com a doença de Parkinson há cinco anos.

“Senti uma melhora bem grande e nos últimos anos, talvez em decorrência do Parkinson, eu tive muitas lesões, especialmente nos músculos do braço. Agora eu estou conseguindo fazer movimentos sem esse problema. Quando descobri o diagnóstico, logo associei que é algo ruim, que deveria ser trabalhado para que a doença não progredisse de forma rápida”, declarou Carrieri.

O professor Marco Antônio Nery explicou que o colete usado nos treinos é coberto de eletrodos que passam os estímulos ao corpo. O colete tem que ser molhado para passar a corrente e o estímulo certo. Basta vestir esse colete de treinamento, sobre uma roupa de malha especial feita de algodão e elastano, para que o aparelho, uma vez acionado, estimule, simultaneamente, cerca de 350 músculos, se equiparando a duas horas de academia.

“Nosso resultado é comprovado cientificamente: a cada oito sessões, o resultado vem. A eletroestimulação age na quebra de moléculas de gordura e no tono muscular. Com oito sessões, a gordura vai embora, a retenção líquida vai embora e ganhamos tono muscular. Músculo forte e gordura fraca. Nosso aluno Lourenço veio para experimentar e gostou. Após conversar com o médico, foi liberado que ele continuasse os treinos e em oito sessões o tremor dele diminuiu cerca de 70%”, destacou Marco Antônio.

Lourenço Carrieri disse que sempre fez musculação, mas nos últimos dois anos estava mais difícil por conta de lesões. “(Praticar atividades físicas na) Tecfit foi uma tentativa de continuar fazendo sem esse problema e até o momento não aconteceu isso. Estou podendo fazer exercícios sem ter problema de machucar”, concluiu.

A doença de Parkinson é distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento, muitas vezes incluindo tremores. Danos às células nervosas do cérebro fazem com que os níveis de dopamina caiam, causando os sintomas de Parkinson.

Alternativa para quem não gosta de academia

A tecnologia da Tecfit consiste em exercícios praticados por meio de um traje especial para eletroestimulação muscular, onde eletrodos conduzem impulsos elétricos de maneira suave e indolor para a superfície da pele, sobre o músculo que deseja estimular, causando contrações musculares. Com esse treinamento você tem todos os benefícios de um treinamento de 120 minutos em apenas 20 minutos. De acordo com professores da unidade, dois treinamentos por semana são suficientes.

Para aqueles que não gostam de treinar, a tecnologia vem como uma alternativa. Os treinadores apontam que é “uma academia para sedentários”, pois se tem o mesmo resultado de uma academia convencional e pode colaborar para o bem-estar dos organismos dos praticantes que tem aversão a treinos tradicionais, com pesos.

Um outro diferencial da nova técnica é a personalização do treinamento para as necessidades do praticante, além é claro, da rapidez e praticidade que pode trazer para a vida dos adeptos, com resultados em até oito sessões.

O treino é indicado para maiores de 18 anos de idade e não tem um limite de faixa etária, podendo ser indicado até mesmo para idosos, que também já estão aderindo a prática.

