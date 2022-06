Em meio às ruinas, Hotel Ariaú guarda passado luxuoso e visionário

Nos anos de apogeu do hotel, entre 1995 e 2001, a receita chegou a US$ 1 milhão mensais

Manaus (AM) – Reconhecido por muitos anos como um dos maiores pontos turísticos do mundo, o Hotel de Selva Ariaú possui uma longa história marcada pela presença de celebridades, artistas e esportistas internacionais, que se hospedaram no espaço localizado no meio da floresta amazônica. Atualmente, o primeiro hotel de selva se encontra em ruínas e a empresa enfrenta falência decretada pela justiça.

A River Jungle Hotel Ltda, conhecida popularmente como Hotel de Selva Ariaú, recebeu, nesta terça-feira (31), o decreto do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que determinou a falência do empreendimento localizado no município de Iranduba (distante a 19 quilômetros de Manaus).

A condenação exige que a empresa apresente relação nominal de credores, listagem de bens para promover a arrecadação, e lacração da estrutura do hotel para a preservação do patrimônio que ainda resiste aos anos sem nenhuma reforma.

O espaço do hotel passou a ficar abandonado após fechar as portas em 2015, em razão do acumulado de dívidas e problemas financeiros que se intensificaram com a saída do empresário e fundador do hotel, Ritta Bernadino.

No entanto, o hotel carrega um legado histórico, cultural e turístico na região do Amazonas. Mesmo abandonado e com a estrutura desgastada e em destroços, muitas pessoas ainda vistam o local, por meio de passeios turísticos realizados por outros hotéis da região.

História do Hotel Selva Ariaú

Construído na margem direita do Paraná do Ariaú, um canal natural localizado entre os rios que formam o rio Amazonas, no município de Iranduba, o Hotel Selva Ariaú inicialmente foi idealizado pelo empresário Francisco Ritta Bernadino, que buscava um local onde as pessoas pudessem se aproximar da natureza.

Assim, em 1986, o que era uma ideia se materializou com a edificação de uma torre que continha apenas quatro apartamentos, além de um restaurante que funcionava dentro de um barco.

Para o empresário Ritta Bernadino, a pauta ambiental possuía potencial de crescer como interesse da população, algo que se concretizou com o aumento massivo das buscas pelas hospedagens, que cresciam a cada ano. A medida que a demanda do hotel crescia, a estrutura do estabelecimento se tornava também cada vez mais luxuosa

O sucesso do primeiro hotel de selva do mundo foi tão grande que muitos famosos se hospedaram no local, como o dono da empresa de software Microsoft, Bill Gates, e estrelas do cinema como Jenifer Lopez e Arnold Schwarzenegger. O estabelecimento também contou com a presença de líderes políticos poderosos, entre eles o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter.

Além de receber astros de Hollywood, o local também apareceu em diversas telas de cinemas do Brasil e do mundo ao fazer parte do plano de fundo do filme Anaconda. O hotel foi usado pela equipe do filme para gravar as cenas do longa-metragem.

Nos anos de apogeu do hotel, entre 1995 e 2001, a receita chegou a US$ 1 milhão mensais. Assim, com uma grande estrutura e orçamentos milionários, o hotel também empregava mais de 400 pessoas e recebia 3 mil turistas por mês.

No entanto, após a queda das Torres Gêmeas em Nova York, em setembro de 2001, o hotel enfrentou uma brusca queda na obtenção de dinheiro em dólar. Dessa forma, com a diminuição dos lucros e com o contínuo gasto do hotel, a situação ficou insustentável ao ponto de ser fechado duas vezes, em 2016. O empreendimento também passou por um leilão sem sucesso.

Hoje, as ruínas do antigo luxuoso hotel no meio da selva amazônica ainda podem ser vistas por aqueles que se interessam em ver o espaço requisitado por tantas personalidades e que empregou centenas de pessoas.

