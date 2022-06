Procissão fluvial de São Pedro acontece nesta quarta-feira (29) em Manaus

A procissão pelas águas do Rio Negro sairá às 16h do Terminal Pesqueiro em direção a Ponte Jornalista Phelippe Daou

Manaus (AM) – O nome Pedro é o mais citado na bíblia, são 177 vezes em que o nome do apóstolo aparece no livro. Simão tornou-se Pedro e a ele Jesus incumbiu as chaves dos céus. É conhecida a passagem bíblica de Mateus 18:18 que diz “Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu”.

A história do discípulo é marcada pela negação, teimosia, e pelo imenso amor a Jesus, tanto que o próprio mestre o escolheu para guiar o seu rebanho. São Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma, ou seja, o primeiro Papa da Igreja Católica. Também é venerado patrono dos viúvos, porteiros e dos pescadores, pois era pescador, destaca o pároco da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Educandos, Padre Alfredo Viana.

Em Manaus acontece anualmente a procissão fluvial em honra a São Pedro e em 2022 completam 73 anos de tradição. A iniciativa partiu da Colônia dos Pescadores no bairro Educandos. A organização da festa é realizada pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O tema do festejo faz alusão aos momentos de dura violência na cidade de Manaus, e convida a uma reflexão e cultura de paz.

A procissão pelas águas do Rio Negro sairá às 16h do Terminal Pesqueiro em direção a Ponte Jornalista Phelippe Daou. Todo o trajeto será conduzido pelo Padre Amarildo Luciano que fará momentos de reflexões acerca do tema escolhido para este ano: São Pedro – Fé, Justiça e Paz.

Você acompanha Procissão e Missa com transmissão ao vivo pelas pelo redes sociais e Rádio Rio Mar FM 103,5.

*Com informações da Arquidiocese de Manaus

Leia mais:

Procissão de Corpus Christi reúne milhares de fiéis em Manaus

Arquidiocese de Manaus celebra solenidade de Corpus Christi com missa e procissão

Mais de 24 mil pessoas deixaram Manaus durante o feriado prolongado de Corpus Christi