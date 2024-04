Empresas se unem em ação para reforçar estoques de sangue do Hemoam

Manaus (AM) – A Distribuidora Atem e o Instituto Super Doadoras realizam, neste sábado (27), o “Dia D” da campanha de doação de sangue para reforçar os estoques da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). A unidade móvel do órgão, o Vampirão, estará captando doações, de 8h às 16h, no Posto Atem V8, localizado na Avenida Ephigênio Sales, 1.531, bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus.

Iniciada em abril, a campanha tem a meta de alcançar mil doações até o próximo sábado. Qualquer pessoa pode doar sangue, desde que siga os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Hemoam, nos últimos dias, as doações estão menores que a necessidade diária, 40% abaixo do número ideal de coletas. A meta diária é de 250 bolsas, mas o Hemoam tem captado em torno de 158.

A presidente do Instituto Super Doadoras, Silvana Reis, relembra que começou a doar quando o avô, que estava doente, precisou de sangue. Depois disso, não parou mais. Já fez 93 doações e coleciona histórias de superação ao lado de quem recebeu o sangue doado por ela e pelas centenas de doadores que sempre participam das campanhas.

“A doação de sangue é um ato tão necessário quanto a doação de órgãos, com a diferença de que a gente pode fazer isso em vida e conhecer histórias em que pudemos fazer diferença na vida de alguém”, diz Silvana.

Foto: Divulgação

A Diretora de Marketing, Comunicação e ESG da Atem, Paula Vieira, destaca que a empresa já apoia o Instituto Super Doadoras há 15 edições da campanha de doação de sangue. “A Atem entende a importância e o impacto social dessa iniciativa. O trabalho desenvolvido por essas mulheres é muito importante e funciona o tempo inteiro, porque elas acompanham a realidade do estoque de sangue do Banco de Sangue do Hemoam e se mobilizam para doar e incentivar novas pessoas a fazerem isso.”

Os interessados em doar sangue na 17ª Edição da campanha do Instituto Super Doadoras com a Atem recebem uma camisa personalizada, em agradecimento ao gesto de solidariedade.

“É um grande sonho levar o Vampirão para um posto bandeirado Atem. Se você ainda não é um doador, junte-se a nós para fazer a diferença. Sua doação pode salvar uma vida”, ressalta Monique Lasmar, Gerente de Comunicação e Marketing da Distribuidora Atem.

Quem pode doar sangue?

De acordo com o Hemoam, para ser doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal. Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial e original com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho). Outras informações, incluindo o Guia do Doador, estão disponíveis no site hemoam.am.gov.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Atem vai premiar clientes, frentistas e gerentes de postos de combustíveis

Atem expande presença no Centro-Oeste com primeiro posto da marca em Goiás

Empresa do AM vence premiação das melhores distribuidoras de combustíveis no Brasil