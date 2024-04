São Raimundo-RR relaciona 22 atletas para duelo contra Princesa do Solimões pela Série D

Adversário do Tubarão do Norte no sábado (27) é o atual campeão roraimense

Manaus (AM) – O São Raimundo-RR já está em território amazonense para o duelo contra o Princesa do Solimões, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série D de 2024. A partida acontece no sábado (27), às 16h, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (distante 80 quilômetros da capital amazonense). O Mundão chegou a Manaus, na madrugada desta quinta-feira (25), com 22 atletas relacionados.

O adversário do Tubarão do Norte é o atual campeão roraimense e os atletas relacionados para viagem foram: Diego, Lê Santos, Selson, Lucão, Thales, Emerson, Ygor, Helsinho, Kanté, Marcos Felipe, Tavinho, João Vitor, Henrique, Fernandez, Guigui, Kayo Souza, João Paulo, Leonardo Reis, Rian, Ninja, Reina e Iarley.

A delegação do São Raimundo-RR participa de dois treinos em Manaus, antes da viagem para Manacapuru, local da partida. A primeira atividade aconteceu no Centro de Treinamento Barbosa Filho, de propriedade do Nacional Futebol Clube. O treino desta sexta-feira ainda não tem local definido.

“A recepção à delegação nesse início de Campeonato Brasileiro tem sido fantástica, com excelente traslado, hotel e deslocamento para treino no CT do Nacional. Esperamos fazer uma boa estreia, contar com o apoio do torcedor roraimense que mora aqui “, destaca Bira Magalhães, diretor de futebol do Mundão.

