Amazonas FC oficializa atacante Dentinho e anuncia novo meia antes de duelo contra o CRB-AL

Manaus (AM) – O Amazonas FC oficializou, na tarde desta quinta-feira (25), a contratação do atacante Dentinho. O jogador retoma as atividades no futebol profissional após quase dois anos para reforçar o plantel da Onça-pintada na atual temporada, em que o clube tem pela frente a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Sua última equipe foi o Ceará, em 2022. O meia Falcão também foi anunciado.

Bruno Ferreira Bonfim, mais conhecido como Dentinho, nasceu em São Paulo (SP) e tem 35 anos. O atacante começou sua carreira no Corinthians, clube em que permaneceu por cinco temporadas e onde conquistou a Série B, em 2008, e a Copa do Brasil, no ano seguinte.

No futebol internacional, Dentinho defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por onze temporadas, se tornando ídolo do clube pelo qual conquistou mais de 15 títulos, entre eles, sete edições do Campeonato Ucraniano. O atacante também atuou por Besiktas, da Turquia, e Ceará, seu último clube.

Novo meia

Falcão acumula passagens pelas bases de Athletico-PR e São Paulo-SP. Foto: João Normando/AMFC

Quem também desembarca na Toca da Onça para o restante da temporada é o meia Falcão, que estava no Al Dhafra-EAU. Ele acumula passagens pelas bases de Athletico-PR e São Paulo-SP, além de ter atuado como profissional por Athletic-MG e Itabirito-MG.

Após revés na estreia da Segundona, a equipe comandada pelo técnico Adilson Batista se prepara para o seu próximo jogo na Série B, que será contra o CRB-AL. A partida acontece no próximo sábado (27), às 16h (horário de Manaus, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Leia mais

Amazonas FC x Flamengo: Onça-pintada inicia venda de ingressos de forma online; confira valores

Amazonas FC estreia com derrota para o Sport-PE na Série B do Brasileiro

Amazonas FC anuncia Adilson Batista como novo técnico para a sequência da temporada