Prefeito David Almeida vistoria serviços de reestruturação da feira do Japiim

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, nesta sexta-feira (8), a obra de reestruturação realizada na feira municipal do Japiim, localizada na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul.

No total, foram investidos R$ 604 mil, oriundos do Tesouro municipal, por meio do projeto de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, que destina, aproximadamente, R$ 35 milhões para a reforma de feiras e mercados, construção de duas novas feiras itinerantes e reforma das duas feiras itinerantes existentes, bem como a revitalização das galerias populares da cidade.

“A feira do Japiim já está com 60% das obras concluídas. A previsão é que a gente entregue essa feira no final do mês de agosto, totalmente revitalizada, humanizada, recuperada para os feirantes e para a população aqui da Zona Sul, no bairro Japiim. Nós estamos recuperando quase todas as estruturas da prefeitura e essa parceria com o governo do Estado tem nos dado a oportunidade de melhorar nossos mercados e feiras”, disse Almeida.

A previsão é entregar o espaço até o final de agosto

Qualidade

O projeto foi elaborado pelo setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), e a reforma contempla a troca do piso, de instalação de forro em todo o ambiente, reforma geral dos banheiros, reforma da estrutura metálica, instalações elétricas e hidráulicas, pintura, entre outras. De acordo com o titular da pasta, Wanderson Costa, a conclusão dos serviços confirma que a gestão municipal está empenhada em transformar a realidade dos permissionários e dos frequentadores das feiras e mercados de Manaus.

“Com isso nós estamos dando uma atenção especial aos permissionários. Ainda existem alguns detalhes que precisam ser concretizados, uma troca do telhado da parte de fora, por exemplo. E, daqui a duas semanas, nós já queremos trazer os permissionários que vendem café do lado de fora da feira, para dentro da feira, gerando um fluxo maior no espaço”, enfatizou o secretário.

Para a permissionária Gabriele Záu, 30, a reforma era um sonho aguardado há mais de 20 anos e que, a partir de agora, será concretizado. “A última reforma foi há 20 anos. Quando foi anunciado que a feira passaria por melhorias, nós ficamos alegres, satisfeitos e muito agradecidos pelo olhar, porque precisávamos muito. Começou pelo telhado, as bancas ficaram perfeitas, foi necessária essa reforma. Eu agradeço ao prefeito David pelo olhar com carinho que está tendo com a gente”, finalizou a permissionária.

Os colaboradores trabalham a todo vapor para entregar o espaço

