Plano Municipal de Assistência Social é aprovado por conselho em Manaus

Manaus (AM) – O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) aprovou, nesta semana, o Plano Municipal de Assistência Social elaborado pela Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Responsável por consolidar o processo de organização e aprimoramento de ações relacionadas à política de assistência social, o plano é elaborado em paralelo ao Plano Plurianual (PPA), que visa estabelecer diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos ao longo de um período de quatro anos.

De acordo com a secretária titular da Semasc, Jane Mara Moraes, a aprovação do plano é essencial para a ampliação e qualificação da assistência social na cidade, uma vez que é através dele que a secretaria tem acesso a recursos estaduais e federais.

“O plano municipal é um importante instrumento da política social para o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), então a aprovação pelo conselho municipal fortalece e ratifica tudo aquilo que fizemos como planejamento das ações para a gestão do prefeito David Almeida. Com uma série de ações previstas a serem desenvolvidas a partir desse plano, estamos todos muito gratos pelo êxito do processo”,

concluiu a secretária.