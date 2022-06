Mulher que fingia ser servidora do CRAS para roubar residências é presa em Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher de 34 anos, identificada como Aldilene da Silva Martins, foi presa, nesta quinta-feira (9), por policiais do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), pelo crime de furto qualificado mediante fraude.

O crime ocorreu no dia 25 de maio deste ano, na rua São Pedro, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte da capital amazonense. De acordo com o delegado Fábio Aly, titular da unidade policial, a mulher se passava por servidora do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pela Zona Norte de Manaus, a fim de praticar furtos e estelionatos naquela região.

“Nós apuramos que Adilene, usando uma camiseta do Instituto de Assistência Social, Saúde e Educação (Iasse), ia às residências das vítimas, e se identificava como “Ana Paula”. Na ocasião, ela orientava as vítimas que fossem até uma unidade do CRAS, pois, possivelmente, elas teriam direito a benefícios sociais”, frisou o delegado.

Olha a “lábia”!

A autoridade policial informou, ainda, que durante o contato com as vítimas, a mulher as orientava que não levassem bolsas e celulares, porque elas iriam participar de uma reunião, e que não era permitido o ingresso de aparelho telefônico.

“Quando as vítimas saíam de suas residências, ela continuava no local e aproveitava para cometer os furtos. Durante as investigações, constatamos que ela não tem qualquer envolvimento com o CRAS, e escolhia suas eventuais vítimas aleatoriamente”, relatou o titular.

Procedimentos

Aldilene foi indiciada por furto qualificado mediante fraude, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

