Jovem morre após ficar 24 dias internada por piercing inflamado

A jovem Andressa Souza, de 20 anos, morreu no último sábado (9), após passar 24 dias internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital da Vida, em Dourados, Mato Grosso do Sul, devido a uma infecção causada por um piercing.

A mãe da jovem relatou ao O Globo que o acessório acabou infectando a corrente sanguínea e se alojou no cérebro.

“Ela teve uma infecção por causa do piercing. Essa infecção foi parar na corrente sanguínea e da rede sanguínea ela se alojou no cérebro. E afetou 37% do cérebro dela” , disse a empregada doméstica Maria Aparecida da Silva Oliveira, de 47 anos.

Maria disse que a filha pagou R$ 60 para colocar o piercing. Contudo, a mãe da jovem não sabe se o estabelecimento era apropriado para o procedimento.

Durante o tempo que ficou no hospital, Andressa esteve entubada. A jovem era casada e deixou um filho de 3 anos.

“Ele também está inconformado porque, por mais que seja pequenininho, viu a mãe dele naquela situação. Para ele está muito difícil” , contou a mãe da jovem.

*Com informações do Metrópoles

