Fora de casa, Manaus FC empata com o Trem-AP e soma primeiro na estreia da Série D 2024

O Gavião Real agora foca no duelo contra o Humaitá-AC, no domingo (5), dia em que completa 11 anos de existência

Macapá (AP) – O Manaus FC estreou com empate no Campeonato Brasileiro Série D 2024. Em Macapá (AP), no estádio Zerão, o Gavião do Norte não saiu do 0 a 0 contra o Trem-AP e somou o primeiro ponto na quarta divisão nacional.

O segundo compromisso do atual campeão amazonense pelo Brasileirão Série D será em casa, com o apoio da torcida, diante do Humaitá-AC. O duelo acontece no domingo (5), às 15h30, no estádio Ismael Benigno, a Colina. A data marca a comemoração dos 11 anos de existência do Gavião Real.

O jogo

A primeira chegada do Esmeraldino foi logo no primeiro minuto. Denis mandou de longe, mas o chute parou na defesa e foi para escanteio. Aos 21, Bombado entrou na área, mandou de canhota e Vitor defendeu. Na sequência, Denis fez o arqueiro do Trem-AP trabalhar. O meia do Gavião mandou uma pancada de longe e Vitor evitou o gol.

Na volta do intervalo, o time mandante foi para cima tentando sair na frente no placar. O Gavião defendeu bem as investidas do time amapaense. Aos 25, em cobrança de falta na área, o goleiro do Manaus, Vinicius, saiu mal e Dedé cabeçeou para o gol, mas a bola beijou o travessão. As duas equipes tiveram bastente dificuldade com o péssimo estado do gramado e jogo terminou 0 a 0.

