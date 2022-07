Manaus será contemplada com ‘Parque Gigantes da Floresta e Mirante da Ilha’; saiba mais

Manaus (AM) – Em um prazo médio de 15 dias, a Prefeitura de Manaus deve enviar, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), os editais para lançamento das futuras licitações para as obras de projetos estruturantes da cidade de Manaus, com foco na qualidade de vida da população e no turismo.

Um dos primeiros a ser enviado para a Comissão Municipal de Licitação (CML), até a próxima segunda-feira, 1º/8, é o do Parque Gigantes da Floresta, resultado de uma parceria entre prefeitura e governo do Amazonas.

A estrutura urbana de grandes proporções, de cunho temático, multigeracional e habitacional ocupará uma área de 2,3 quilômetros, em um trecho de prolongamento do Mindu, na avenida Natan Xavier, Novo Aleixo, zona Leste.

A prefeitura de Manaus elabora o projeto destas obras sob determinação do prefeito David Almeida

Segundo o prefeito David Almeida, o parque foi desenhado e concebido para atender a carência por espaços de qualidade entre as zonas Leste e Norte. Além disso, vai incluir um trecho temático para o público de crianças a idosos, um diversificado grupo da nossa população, incluindo Pessoas com Deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida.

O complexo contará ainda com um Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), com 626,20 metros quadrados, com consultórios, enfermagem, administração, espaço de convivência e toda a estrutura para prestar um serviço de qualidade à população

“Estamos na fase de ajustes de documentação, finalizando o procedimento para o edital ser encaminhado à Comissão de Licitação. Esperamos que, em até 15 dias, esse processo seja finalizado e que o prefeito possa dar ordem de serviço por volta de outubro, para início das obras”, disse o diretor-presidente do Instituto, engenheiro Carlos Valente.

Mirante e Largo da Ilha de São Vicente

Outro projeto, o mirante e largo da Ilha de São Vicente, no Centro Histórico de Manaus, está previsto para ser entregue em julho de 2023. Trata-se da primeira grande área vertical de entretenimento, lazer, contemplação e negócios às margens do rio Negro, na rua Bernardo Ramos com a avenida 7 de Setembro, Centro, na Ilha de São Vicente, a ser construída pela prefeitura.

O “Nosso Centro” faz parte do plano de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, lançado pelo prefeito David Almeida ano passado.

“Ao planejar cidades, criar habitações, reabilitar espaços com precariedade urbana e abandono, se busca, com o suporte da arquitetura, tecnologia, meio ambiente e do urbanismo, melhorar formas de viver, ocupar e agir diretamente na cidade e com a sociedade, mudando dinâmicas da vida cotidiana”, explicou Valente.

