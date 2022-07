Venezuelanos são assassinados em gruta turística em Presidente Figueiredo

Manaus (AM) – Dois homens foram assassinados a tiros na tarde de terça-feira (26), no município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. As vítimas são os venezuelano Isaac Davi Hernandes Armas, de 23 anos, e Abraham Manuel Hernandez Armas, 25 anos.

Segundo a polícia, o crime ocorreu na rua Joana Nunes, gruta do Raio, bairro Aída Mendonça, por volta das 21h. As vítimas foram crivadas de balas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, a guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi informada, por populares, sobre o duplo homicídio ocorrido por volta das 15h.

Testemunhas relataram à polícia que várias pessoas passaram na direção da gruta e logo depois os corpos foram encontrados. A polícia não deu detalhes de como aconteceu o crime.

Os suspeitos foram presos e identificados como Mateus Barbosa, Felipe Jardim Silva, Sebastião

Lopes Cordeiro Junior, Joelma Barbosa Estevão e Frank Medeiros da Cruz.

