Amazonas confirma mais quatro casos da varíola dos macacos e transmissão local

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM)

Manaus (AM) – Mais quatro casos de monkeypox, a varíola dos macacos, foram confirmados no Amazonas, sendo 3 casos sem histórico de viagem nos últimos 21 dias, como também os contatos recentes são de origem desconhecida. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), na noite de quinta-feira (11). Os detalhes estão disponíveis em: https://bit.ly/3QCgBI2.

Além disso, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) confirmou que esses últimos casos são de transmissão local.

Todos os casos confirmados estão estáveis em isolamento domiciliar e acompanhados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (CIEVS-Manaus).

Até quinta-feira, no Amazonas registrou 25 notificações da doença: 9 confirmados laboratorialmente; 8 suspeitos em investigação pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (CIEVS-Manaus); e 8 casos descartados após exame laboratorial.

Atendimento

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.

Leia mais:

Sobe para nove o número de casos suspeitos de varíola dos macacos no Amazonas

Mais três casos suspeitos de varíola dos macacos são notificados no Amazonas

Amazonas confirma o quinto caso de Varíola dos Macacos