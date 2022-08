Sine Manaus oferta 287 vagas de emprego nesta quarta-feira (17)

Manaus (AM) – O Sine Manaus oferta 287 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (17), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Posto Constantino Nery

Vagas Novas

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem de embalagens, manuais e kits; executar suas atividades com foco no cliente e trabalho em equipe; manter 5S no setor.

Vaga disponível até 19/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-35 e NR-10 atualizados;

Atividades – montar, instalar e conservar circuitos elétricos em geral; consertar motores de bombas, substituir lâmpadas queimadas, bem como motores danificados, zelar pela conservação e manutenção das ferramentas e demais equipamentos necessários à execução dos trabalhos; instalar disjuntores e fusíveis em quadros elétricos; manusear o gerador sempre obedecendo às normas de segurança existentes.

Vaga disponível até 19/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, curso de operador de Munck e disponibilidade para trabalhar em Porto Trombetas (Pará);

Atividades – dirigir veículos transportando cargas pesadas e manusear o Munck durante processos de montagens; definir rotas, fazer a inspeção e manutenções do veículo.

Vaga disponível até 19/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Design Gráfico;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Gestão de Tráfego, Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw e Marketing Digital.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de balcão, prospecção de clientes e pós-vendas.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manutenção e captação de clientes; vendas de produtos.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; diferencial ter Noções hidráulicas;

Atividades – instalar purificadores de água; efetuar pagamentos de boletos e depósito; organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Planilha Excel avançado e disponibilidade de horário;

Atividades – responsável por supervisionar a reposição de produtos; fazer a gestão da equipe de frentistas e de colaboradores da loja de conveniência.

Vaga disponível até 17/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 17/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Secretário Executivo

Escolaridade – ensino superior cursando Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir nos bairros Ponta Negra, Lírio do Vale e Santo Agostinho, ou ter fácil acesso;

Atividades – assessorar os colaboradores no desempenho de suas funções, gerenciando informações, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; controlar documentos e correspondências; atender clientes externos e internos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 17/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada e curso MOPP atualizado;

Atividades – responsável por garantir a entrega das mercadorias aos clientes pré-determinados em rotas específicas, revendo as ordens antes da entrega; realizar inspeções do veículo antes de partir para entregar mercadorias; carregar produtos em caminhões, de acordo com as especificações da empresa; entregar encomendas para clientes nas rotas atribuídas.

Vaga disponível até 17/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a comercialização dos planos Oi; participar de treinamentos e reuniões; prospecção, visitas e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Infraestrutura

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – administrar as rotinas de manutenção, implantação e configuração de infraestrutura de telecomunicações, redes, servidores e internet; acompanhar o suporte aos usuários e desenvolver soluções de tecnologia, a fim de manter a alta disponibilidade dos serviços.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Tecnologia da Informação

Escolaridade – ensino superior completo em Ciência da Computação;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar as atividades das equipes de TI; avaliar e identificar soluções tecnológicas para otimizar os processos; planejar projetos de implantação de sistemas e acompanhar as necessidades do negócio e dos clientes.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de MOPP e direção defensiva;

Atividades – responsável por transportar produtos para diversos itinerários; validar os produtos que estão sendo carregados no caminhão; efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo e das entregas aos clientes.

Vaga disponível até 17/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por estruturar o departamento de vendas dentro da empresa para alcançar os resultados planejados.

Vaga disponível até 17/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar vendas de produtos ou serviços de telecomunicações, por meio de reuniões presenciais, apresentações e negociações de follow-up de vendas.

Vaga disponível até 17/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Camareira de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – limpar e arrumar todas as áreas conforme as normas de limpeza e em tempo hábil; dar excelente atendimento ao cliente; criar listas de tarefas diárias e registrar todos os quartos atendidos.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer bolos e tortas, confeitar, fazer doces, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Indústria

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso de empilhadeira retrátil;

Atividades – realizar movimentação de mercadoria manualmente, com transpaleteira ou empilhadeira.

Vaga disponível até 17/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas e veículo próprio (carro ou moto);

Atividades – realizar abertura e fechamento da loja; controle de caixa; coordenar equipes de operadores de caixa, entregadores, consultores de venda e estoquistas.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Produção

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia da Produção ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar o desempenho dos operadores e orientar quando necessário para manter o ritmo, qualidade e produtividade dos projetos; analisar relatórios de produção e identificar desvios dos padrões do processo.

Vaga disponível até 18/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Posto Shopping Phelippe Daou

Vagas Novas

4 vagas – Auxiliar de Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar a rotina da churrasqueira, através da preparação das proteínas e acompanhamentos adequados conforme cardápio e padrão oficial, a fim de proporcionar a qualidade no atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 22/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Conservação Patrimonial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento industrial;

Atividades – liderar a equipe da conservação e limpeza através da aplicação dos conceitos de limpeza, higienização, gestão de desenvolvimento de pessoal e políticas, seguindo os procedimentos estabelecidos a fim de entregar resultados satisfatórios aos seus clientes internos.

Vaga disponível até 22/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Eletricista Residencial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em automação, telecomunicações ou CFTV, além de conhecimentos básicos em eletrônica e informática;

Atividades – desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas e codificando aplicativos.

Vaga disponível até 23/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – abordar os clientes dos pontos de venda oferecendo amostras dos produtos para degustação.

Vaga disponível até 22/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Vaga disponível até 22/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Chefe do Serviço de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – liderar a equipe da conservação e limpeza através da aplicação dos conceitos de limpeza, higienização, gestão de desenvolvimento de pessoal e políticas, seguindo os procedimentos estabelecidos a fim de entregar resultados satisfatórios aos seus clientes internos.

Vaga disponível até 22/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no local de trabalho (hotel de selva);

Atividades – preparar refeições a serem servidas seguindo as receitas, normas e procedimentos pré-estabelecidos; trabalhar com a montagem do buffet e pratos à lá carte.

Vaga disponível até 22/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando nível superior;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;

Atividades – orientar a construção do conhecimento; elaborar projeto pedagógico; planejar ações didáticas e avaliar o desempenho dos alunos; preparar material pedagógico; organizar o trabalho no desenvolvimento das atividades; mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.

Vaga disponível até 22/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;

Atividades – orientar a construção do conhecimento; elaborar projeto pedagógico; planejar ações didáticas e avaliar o desempenho dos alunos; preparar material pedagógico; organizar o trabalho no desenvolvimento das atividades; mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas;

Vaga disponível até 22/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Mecânica Automotiva

1 vaga – Mecânico de Veículos à Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com linha pesada, manutenção de motores, caixa de marcha e suspensão.

*Com informações da assessoria

