Show de João Gomes agita terceira noite da Feira da Laranja, no Amazonas

Fãs do cantor carregavam bandeiras e cartazes com declarações ao pernambucano que, aos 20 anos, faz sucesso em todo o país

Rio Preto da Eva (AM) – Uma verdadeira multidão prestigiou o terceiro dia da 22ª Feira da Laranja em Rio Preto da Eva (município distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus), ocorrido neste domingo (21). O cantor João Gomes foi a principal atração da noite e agitou o Centro de Eventos do município.

O show de João Gomes foi marcado pelo repertório de grande sucesso aceito em todas as faixas etárias. Fãs do cantor carregavam bandeiras e cartazes com declarações ao pernambucano que, aos 20 anos, faz sucesso em todo o país.

Em entrevista ao Em Tempo, o artista falou da carreira e da alegria de poder estar no Amazonas pela segunda vez. João destacou que para ele é importante conhecer cada canto do país e valorizar a cultura.

“Ainda temos muitos lugares para conhecer. Aqui no Amazonas é a segunda vez que venho e só agradeço ao público que curte o meu trabalho. Passei quase um ano querendo vir ao Amazonas para conhecer meus fãs daqui. Tenho muito caminho a trilhar na carreira e muito trabalho para entregar a todo esse pessoal”, declarou o artista.

João Gomes deu detalhes sobre a gravação do DVD “Acredite”, ocorrida na última quarta-feira (17), que parou o Recife.

“Gravamos o DVD e agora só falta entregar para nosso público. Algumas partes já estão editadas e acho que o povo vai se emocionar, vai ser uma benção”, concluiu.

No palco, os sucessos de João Gomes levaram o público ao delírio. Uma das espectadoras do show foi a manicure Tereza Lopes, de 52 anos, que não poupou elogios ao cantor.

“Um show maravilhoso, o João Gomes é carismático, humilde e atencioso com os fãs. Se todos os artistas fossem que nem ele seria uma maravilha, foi muito bom curtir o show. Ele sabe respeitar o seu público e eu admiro muito o trabalho dele”, declarou.

O show de João Gomes teve a participação de crianças que dançaram no palco com o artista e cantaram músicas dele. O público aplaudiu a interação de João com os fãs.

O artista afirmou no palco que pretende voltar em breve ao Amazonas e agradeceu o carinho do público.

Leia mais:

Atriz aparece abalada após rumores de affair com João Gomes: ‘Sou uma menina de 16 anos’

João Gomes revela bronca de Maisa após rumores de romance: ‘Pediu para dar uma maneirada’

Rio Preto da Eva realiza Feira da Laranja neste fim de semana